Y cuando pensé que lo había visto todo, mi país me sigue sorprendiendo en todos los sentidos. A cuento de la reciente consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizada por Morena y AMLO, la red se ha encendido con numerosos comentarios en dos direcciones: por un lado, en contra de AMLO, la consulta y la decisión final y, por el otro, a favor. La realidad es que, en ambas circunstancias, ha brotado ese lado intolerante, absurdo, racista y necio que tenemos como mexicanos. Por supuesto, la decisión es controversial y compleja, tanto que en general los mexicanos hemos confiado en que nuestras autoridades han de tomar la mejor decisión fundamentados en análisis de todos tipos –la verdad no sabemos cuáles ni nos importan– con la enorme seguridad de que, si ellos se equivocan, será su problema y nosotros podremos criticarlos libremente. Eso ha sucedido con el grueso de la población a lo largo de años y años de priismo y panismo. He de decir que no vi ni los mismos niveles de ataque ni la virulencia que encontramos en redes ahora, cuando se liberó el precio de las gasolinas como resultado de la privatización del sector; tampoco con la progresiva subida del costo de la canasta básica y de los servicios en general, como el gas, agua y energía eléctrica en diferentes regiones. Pero quizá lo más curioso del caso vino cuando los que no querían la consulta pretextaban constantemente que no tenían ni idea del tema y que cómo era posible que se nos consultara semejante decisión. Por supuesto, lleva sentido este razonamiento pues difícilmente podríamos conseguir la información suficiente en el tiempo necesario para tener la certeza de que lo que se vota es lo correcto. Por eso siempre sostuve que era necesario que esa decisión la tomara quien elegimos para que gobierne. Sin embargo, la realidad es muy otra.

De hecho, la consulta se llevó a cabo y el resultado avaló la decisión que seguramente AMLO ya tenía considerada. Más allá de la validez o no de semejante instrumento, lo que sucedió después fue fenomenal: aquellos que pretextaban desconocimiento sobre todo lo concerniente a aeropuertos, de pronto mutaron en especialistas en aeronáutica, ingeniería de todas las dimensiones, abogados y, sobre todo, economistas. En efecto, para ellos y ellas, la subida del dólar, la caída de la bolsa, todo es culpa de la decisión tomada por AMLO después de la consulta. Cualquier economista con un poco de objetividad podría decirles que los mercados, especialmente en nuestro mundo neoliberal, son altamente volátiles, y que tal movimiento podría haber sido resultado del temor infundado de empresarios y demás hombres temerosos de negocios. Empero, todas las empresas extranjeras y nacionales seguirán invirtiendo en México pues con flamante nuevo aeropuertote o no, les seguirá interesando este irregular –por inestable– territorio. De lo contrario, ya se habrían largado producto del aluvión de cosas negativas que hemos vivido recientemente: aumentos a los combustibles, aumento de rentas y canasta básica y, lo que es peor, un progresivo aumento de la pobreza, de la corrupción y un acelerado incremento de la violencia en los últimos dos sexenios. Muertos, muertos y más muertos. Por tanto, sus mensajes chisgueteros de “meme–economistas” de sirven para dos cosas: para nada y para lo mismo. Eso sí, en su constante vociferar, han hecho gala de su sempiterno racismo y discriminación a ultranza. Como ejemplo, les comparto algunos comentarios que harían indignarse al mismísimo Las Casas –por cierto, he de decir que les arreglé la ortografía, la sintaxis y la puntuación, que conste–. Uno bien racista: “La indiada no se sube a los aviones. No entiende de contratos. No entiende de incumplimientos. No entiende cláusulas”. Otro igual de discriminatorio: “Resulta que el pueblo sabio en temas aeronáuticos de Guerrero y Oaxaca, que a lo mejor no han visto un avión, incidieron de manera contundente con su sabiduría en los resultados”. Otro lindo: “¡Imagínense meterse a Ecatepec y Tecámac si viajas a París, ya los quiero ver!” Y el mejor: “Usted, señor, se salió con la suya y no tomó en cuenta a los ciudadanos que realmente viajan, usted tomó en cuenta a puro pinche mugroso”. ¡Bien, mi México racista!

Sin embargo, el meollo del asunto está, indudablemente, en lo que Jenaro Villamil expone en su reportaje del 14 de octubre de este año en la revista Proceso: “Históricamente, detrás de cada megadesarrollo erigido en México subyace un turbio precedente de especulación inmobiliaria, despojo de terrenos ejidales y todo tipo de violaciones a las leyes, entre ellas las ambientales. La corrupción de sucesivos gobiernos priistas y panistas, llevada a niveles insólitos durante el de Enrique Peña Nieto, ha marcado también el nuevo proyecto aeroportuario. Aun cuando falta definir su viabilidad en terrenos del exlago de Texcoco, lo que ya es irreversible desde 1999 es la compra de terrenos aledaños a la zona por desarrolladores inmobiliarios y la Comisión Nacional del Agua para levantar en ellos ese monstruo llamado aerotrópolis”. Los invito a que lean completo el reportaje para que vean los grados de corrupción a los que se ha llegado. Los que defienden ahora la construcción en Texcoco, sin querer están defendiendo los mismos intereses que criticaron en su momento. Con esta consulta y su resultado, se inaugura una etapa interesante en el país, una con distintas relaciones entre el poder y el dinero. Espero que tanto AMLO como el público en general lo entiendan. De lo contrario, será un largo sexenio… ¡Y todavía no empieza!