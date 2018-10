Congreso exhorta a Gali a cesar al fiscal y al director de SSP por pobres resultados en el combate a la delincuencia

El presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Puebla, José Juan Espinosa Torres, hizo un llamado al gobernador Antonio Gali Fayad a separar de sus cargos a los mandos de la Policía Estatal, en alusión al secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales y el fiscal Gilberto Higuera Bernal, ante la falta de resultados y la creciente ola de violencia en la entidad.

A ellos, responsabilizó de la crisis de inseguridad que se vive en Puebla y en algunos municipios del estado donde han tomado el control de las comandancias policiales.

En el inicio de su intervención, a Espinosa Torres se le cerró la garganta al dar lectura a la carta escrita por Lorena Canalizo, madre del universitario Andrés Larrañaga, quien es originario de Tuxtepec, Oaxaca, secuestrado el pasado 1 de octubre y hallado sin vida después.

Tras concluir, el diputado local demandó de manera energía al gobernador el cambio de los altos mandos policíacos en Puebla.

“Urge pasar de las buenas intenciones, a las buenas acciones. Le restan dos meses al frente de la administración pública y de no tomar acciones inmediatas se mantendrán los índices de inseguridad e ingobernabilidad”, advirtió.

Argumentó que tampoco debe entregar este importante cargo a familias dominantes, en alusión a los Morales; ni traer a “peces gordos” como fueron el ex fiscal Víctor Carrancá y ahora Higuera que no dieron resultados.

El diputado pidió al titular del Ejecutivo que haga a un lado los favores políticos, porque ha dejado la seguridad pública es manos de un grupo político que no tiene trayectoria ni conocimiento en la materia.

“Qué más quiere que pase en Puebla para que se tomen acciones contundentes. Ningún favor a familias dominantes, ni traer a peces gordos que con Peña Nieto fracasaron”, reclamó.

El diputado de extracción petista expuso la realidad de una familia que mandó a su hijo a estudiar a Puebla y se lo regresaron muerto.

“Hoy Puebla vive una crisis de inseguridad como nunca se había visto, no solo en capital sino en municipios como Tehuacán, San Martín, Atlixco y Teziutlán”, señaló.

Espinosa Torres refirió que en algunos casos, los menos, logran rescatar a las víctimas, otros no dejan huella porque no hay confianza en la Fiscalía General del Estado, y esa es la realidad que enfrentan todas las familias poblanas.

Acusó que los responsables de recuperar esa paz y tranquilidad que tanto extrañamos, están señalados de manera muy puntual en las leyes: “son los que encabezan instituciones públicas que velan por nuestra seguridad, los mismo que han minimizado esta triste realidad, que están ausente ante el reclamo de miles de poblanos cuando se les llama a dar explicaciones”.

Prosiguió: “Son los mismos que dicen que Puebla va por el camino correcto, y para que siga así deben mantener sus privilegios estando al frente de las instituciones públicas”.

Al respecto, el legislador dijo que el Congreso del estado no se puede quedar callado ni actuar como si no sucediera nada, pues pareciera que nos estamos acostumbrando a que todos los días se den crímenes, no solamente entre bandas de la delincuencia organizada.

En Puebla, condenó, la inseguridad está tocando lo más valioso que tenemos que son los jóvenes y los niños.

“Hace unos meses, apareció un cuerpo desmembrado de un menor de 13 años, y lo mismo pasó el 1 de julio en Cuautlancingo, sobre la autopista a la Ciudad de México, donde un niño fue encontrado sin vida a lado de su padre”, reveló.

En ese sentido, aseguró que el Poder Legislativo puede hacer mucho y pecaría de irresponsabilidad sino levanta la voz como lo están haciendo miles de jóvenes en todo el estado.

Finalmente, José Juan Espinosa pidió de manera respetuosa al gobernador de Puebla que “no intente tapar el sol con un dedo”, referente a minimizar la violencia que se registra en la entidad.

“No es normal, no nos podemos acostumbrar ni podemos mantenernos pasivos a esta tragedia. No se pueden mantener los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, porque están rebasados”, sostuvo.

El diputado condenó que el gobierno creyó que con centralizar los corporativos policíacos y tener el control de las policías municipales en las localidades con el mayor índice de inseguridad, sería una solución al problema, pero afirmó que sucedió todo lo contrario.

Para frenar la inseguridad, concluyó, “debemos cerrar filas y si el gobernador con humildad, con los pies en la tierra, atiende esta recomendación que no proviene de este servidor sino de todos los legisladores, que es el mismo llamado que hacen los rectores de universidades públicas y privadas, el llamado de auxilio de Mara Castilla, de los familiares de los más de 75 feminicidios que se han registrado tan sólo en este año, y de los padres de familia donde sus hijos son presa fácil del crimen organizado”.