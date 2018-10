En enfrentamiento en el Congreso, Espinosa se lleva los aplausos y Marcelo García las burlas

El coordinador de la bancada del PAN Marcelo García Almaguer y el presidente de la mesa directiva del Congreso de Puebla, José Juan Espinosa Torres, se enfrentaron verbalmente en la sesión pública. El segundo se llevó los aplausos de los ciudadanos presentes en el palacio legislativo; el primero, las burlas.

“Veo que trae su porra, presidente, me da gusto”, reprochó García desde la máxima tribuna del estado, ante el trato que le propinó el público.

El enfrentamiento se originó en las acusaciones que el líder de los diputados del PAN lanzó contra Espinosa ante el pleno del Congreso, de que incurre en un conflicto de interés porque preside la Comisión Inspectora y al mismo tiempo tiene abierto un inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades por su cuenta pública 2015 como ex alcalde de San Pedro Cholula.

La queja de Acción Nacional contra Espinosa no es nueva, pues inició cuando el diputado promovió la reapertura de las cuentas públicas que aprobó al vapor la legislatura pasada tras la elección del 1 de julio, de las que destaca la aplicación de recursos de diversos funcionarios vinculados al ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas, entre éstas la del mandatario en funciones Antonio Gali Fayad.

“El diputado tiene un procedimiento por más de 30 millones de pesos que está pendiente de aclarar o no ha querido aclarar, o no puede aclarar. Compras, refacciones, vehículos, alimentos, materiales de construcción, combustible sin licitar por más de 20 millones de pesos”, acusó Marcelo García en tribuna, quien formó parte de la administración morenovallista como director general de Puebla Comunicaciones.

El premio y el castigo

García llevaba dos minutos en un ir y venir de cifras sobre la cuenta pública 2015 de Espinosa, cuando este último lo interrumpió, para recordarle que pidió el uso de la voz afín de presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Le pido que sea respetuoso del procedimiento legislativo, usted hace referencia al presidente de la Mesa Directiva y sabe que cuando se presentan iniciativas no se abre el debate, así que le pido se mantenga en el contenido de la reforma (que propone) y ya en asuntos generales le contestaré sus calumnias y difamaciones”, amagó.

La intervención de Espinosa recibió los aplausos de un grupo de ciudadanos presentes en galerías del salón de pleno, situación que motivó el comentario mordaz de García sobre la “porra” de José Juan.

La expresión no ayudó al diputado panista, pues uno de los oyentes que se sintió aludido gritó “Moreno Valle a la cárcel”, mientras el presidente de la Mesa Directiva elevó el tono de la reprimenda.

“Le informó que no hay diálogo entre los diputados cuando se presenta una iniciativa, le solicito respete el procedimiento legislativo, no está a debate cuentas públicas en este momento. No abuse del reglamento interior del Congreso, señor diputado García”, enfatizó.

Marcelo García cedió. “Muy bien, voy a hacer caso, porque respeto la ley”, soltó el coordinador legislativo, comentario que arrancó carcajadas a algunos de los espectadores, quienes imprimieron a las mismas una evidente intención de burla.