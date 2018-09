Conadeip designa a los más valiosos

Se jugó la segunda semana de la temporada 2018 de la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), en donde se dieron los primeros duelos inter-grupos entre los equipos de los grupos Independencia y Libertad.

Con ello hay a varios elementos que dieron mucho de qué hablar para sus equipos y dejaron en alto a sus instituciones y sus nombres en particular, siendo ellos los más distinguidos de la semana:

Armando Ledesma Mejía quarterback de Cimarrones UABC, fue el líder de la ofensiva tijuanense que supo sobreponerse a el marcador adverso en contra, para venir de atrás y llevarse la victoria y Armando lidereó el ataque con 25 completos de 42 intentos para 310 yardas con 3 pases de anotación y una eficiencia de 140.33 puntos, para ser designado el mejor jugador ofensivo de la semana.

César Brayan Pérez Durán liniero de Borregos Toluca, fue el líder de la defensiva toluqueña al conseguir un par de capturas de mariscal de campo y 4 tacleadas que fueron muy significativas en el triunfo de su equipo, en un encuentro que se tuvo que definir en dos jornadas ante los Aztecas de la UDLAP, sin duda la defensiva mexiquense fue clave para ello. Así que recibió el nombramiento de defensivo de la semana.

Por otra parte Leonardo Guajardo Villarreal pateador de Borregos Monterrey tuvo una tarde espectacular al conseguir un total de 8 puntos extras y 2 goles de campo de 37 y 46 yardas en el triunfo de su equipo sobre Borregos Querétaro, con lo que fue designado como el mejor elemento de los equipos especiales.

Ya esperan a Borregos Puebla

Los Zorros del CETYS Tijuana dejaron atrás el primer partido de la naciente campaña en la Conferencia Premier de Fútbol Americano CONADEIP, pero tomando nota de lo bueno y lo malo que se vivió recientemente en el Estadio “Margarita Astiazarán de Fimbres”.

Fue una excelente primera mitad para los pupilos de Ernesto Campa Agraz, iniciando con espectacular regreso de patada de Louis Cázarez y las colaboraciones ofensivas de Daniel Esparragoza, Osmar Marentes o Romel Ramos. Defensivamente hubo solidez con aportaciones de Eli Leal, José Osuna o Fausto Tapia.

No obstante, la segunda parte fue una cara opuesta con la reacción de Cimarrones UABC, sufriendo un revés de 27-38. Es la primera vez en casi dos años que el equipo cae en casa.

“Una de las partes más importantes de cada proyecto es saber cerrar bien, cosa que no hicimos esta vez. El camino no termina aquí, nos queda mucha campaña por delante. Mucha de la culpa del revés no es de uno o dos jugadores, sino de todos en general. Hay que seguir trabajando para corregir errores y rescatar los aciertos”, dijo Campa.

Para Zorros Tijuana, algo que se puede rescatar de esta semana inicial es la actitud de sus jugadores. Especialmente elementos de recién ingreso como Quintin Vinzant, Luis Antonio Pérez, Kimbrick Jones y el mariscal de campo Miguel Sánchez.

“Fue una gran responsabilidad entrar en el último cuarto, cubriendo a mi compañero Gabriel (Montaño) –agregó Sánchez-. Los entrenadores me insistieron en mantener la mente fría para resolver cada posesión de pelota, para no cometer tantos errores; sólo seguí instrucciones. Rescato que fue mi primera experiencia en categoría colegial y le aprenderé”.

Vinzant, por otra parte, es un joven receptor estadounidense que llegó de Richardson, Texas; también funge como esquinero emergente. Este fue su primer partido oficial como miembro de Zorros Tijuana y desea seguir aportando en el emparrillado.