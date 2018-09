Con uso de golpeadores el notario número 6 evitó desalojo de casa en La Paz

Haciendo uso de aproximadamente 30 golpeadores, el titular de la notaría número 6, Pablo González Aragón, impidió que se llevará a cabo una orden de desalojo de una casa que ocupa y que está ubicada en la calle Teziutlán Sur 64.

Así lo denunció Germán López Brun, abogado de la propietaria del inmueble –de la que se reservó el nombre–, quien explicó que el conflicto data del año 2010, cuando la familia Haces solventó una deuda con su clienta mediante la entrega de la vivienda ubicada en la colonia La Paz.

No obstante, un año más tarde, González Aragón ocupó el inmueble para establecer ahí su notaría. Tiempo después, con documentos falsos comenzó una lucha para convertirse en el propietario de la misma.

En marzo de 2018, cuando ya se había ordenado que lo desocupara, fue que decidió trasladar sus oficinas a otro sitio, pero sin abandonarlo del todo, ya que empleados suyos permanecen en el lugar.

“Es un inmueble que era de los señores Haces. Los señores Haces a un adeudo que mantenían con mi cliente, le dieron la casa y después trataron de simular una venta con Pablo González Aragón diciendo que él le había comprado a los señores Haces y a través de diversos contratos apócrifos han llevado a cabo, interponiendo amparos para oponerse a que se lleve a cabo la orden judicial de desalojo”.

Ayer, alrededor de las 12:30 horas, cuando se pretendió ejecutar dicha orden de lanzamiento, el fedatario concentró a una treintena de personas que se opusieron a la acción judicial e incluso retaron a los seis policías estatales que arribaron al lugar a que intentaran quitarlos.

Ante la tensa situación, los uniformados recibieron órdenes de sus superiores en el sentido de desistir de entrar a la residencia.

Lopez Brun indicó que también llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar el apoyo de policías ministeriales, ya que se estaba cometiendo en flagrancia el delito de resistencia de particulares, pero al hacer el reporte telefónico, le colgaron.

“Se debió haber llevado a cabo una diligencia de carácter judicial con auxilio de la fuerza pública, vinieron elementos de la Policía Estatal, concretamente seis, pero estas gentes dijeron: a ver estos policías a ver si nos quitan. Entonces, ellos (los policías) hablaron a la dirección y según les dijeron que mejor se retirarán y que ya no se llevara a cabo la diligencia”.

Lopez Brun lamentó que en Puebla no exista Estado de Derecho y cuestionó que si él también tendría que contratar a pistoleros para que su clienta pueda tomar posesión de la casa.

Indicó que para tratar de solucionar el conflicto tendrá que hablar con el nuevo titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, y con el juez que lleva el caso, debido que no es posible que las órdenes dictadas dentro de los juicios no se puedan cumplir.

Asimismo, denunció que el notario Pablo González Aragón intentó sobornarlo: “Me dijo, pues mira vamos a arreglarnos, pero definitivamente yo no puedo traicionar a mi cliente… no me presto a arreglos por debajo de la mesa”.

Después del altercado, afuera de la casa, La Jornada de Oriente constató la presencia de al menos seis personas que custodiaban el inmueble. Asimismo se contactó a un abogado de nombre “Jesús”, quien declinó hacer declaraciones a este medio.

En el exterior del inmueble se apreció una manta en la que se informa que la notaría ahora se sitúa a 400 metros del mismo, en la calle Oriental 6.