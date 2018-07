Con recorte de presupuesto, IEE pone en serio riesgo traslado de paquetes electorales: CAEs

A dos días de que se celebren los comicios que renovarán la gubernatura y 258 cargos de elección popular en Puebla, sale a la luz el recorte del presupuesto que el Instituto Estatal Electoral (IEE) tenía destinado para el traslado de paquetes electorales, la actividad más importe de la jornada, debilitando la cadena de custodia de los votos y garantizando su riesgo.

Este viernes, frente al edificio del IEE al menos 400 Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEs) de los distritos electorales 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20 de la capital protestaron por el incumplimiento de pago y exigieron la devolución del recibo por 3 mil pesos que fueron obligados a firmar, pues el recurso se redujo a 625 pesos, con la promesa de una cantidad similar hasta la próxima semana.

CAEs y supervisores electorales se dijeron indignados e impotentes ante el aviso dado a unas horas de llevarse a cabo la jornada electoral, revelaron que la medida tomada desde la dirección del IEE pondrá en serio riesgo el traslado de la paquetería electoral e incluso de su vida, dada la violencia electoral que se ha registrado en el estado cuyo saldo es de 5 candidatos asesinados y 13 lesionados seriamente.

Sergio Cruz Sánchez Mora, supervisor electoral, condenó el recorte que el IEE realizó al presupuesto destinado para el arrendamiento de vehículos que se usaría para el traslado de los paquetes integrados por las boletas electorales, las actas de conteo, el acta de escrutinio y de cómputo final además de toda la documentación oficial electoral de los distritos correspondientes.

Durante la jornada de pago que se realizó a un lado del edificio del IEE, CAEs se negaron a recibir y firmar el nuevo recibo por los 625 pesos, en protesta por el incumplimiento del pago.

“Por qué nos dicen una cosa y hacen otra. La cantidad de 625 pesos, no alcanza ni para la gasolina o renta de un taxi, el recorrido es mucho y por esa cantidad quién va a arrendarnos el auto, con ese dinero que terminaron por ofrecernos no podríamos pagar la reparación del auto si resultara dañado, a eso nos comprometió el IEE en una carta responsiva que era requisito para la contratación”, dijo un capacitador electoral.

CAEs fueron sometidos a la firma de compromisos precisados en una carta en la que liberan al IEE de toda responsabilidad u obligación del pago de cualquier cantidad por motivos de reparación, robo o pérdida del mismo, así como lesión de terceras personas con motivo de uso, por lo que el organismo no estará obligado a cubrir los gastos originados por éstos durante esta jornada electoral.

Gastos de comicios, del bolsillo de ciudadanos

El desembolso de recursos propios de ciudadanos para llevar a cabo las tareas coordinadas por el IEE estuvo presente en el reclamo de los capacitadores que este lunes se hizo público.

Lucía Cortes Arguello, se integró al Instituto supliendo a una CAEs que abandonó el cargo. Se le asignó el folio 9/CAEL/166, fue considerarla entre el personal ARE 20 local para cubrir el Distrito 11. Aunque cumplió con la distribución de la primera jornada de traslado de paquetería electoral a su correspondiente distrito recibió el pago de parte del Departamento de Nómina y Presupuesto, su documentación fue rechazada sin mayor explicación.

Ante medios de comunicación explicó que la urgencia para ocupar la vacante desplazó el trámite, que el IEE prometió solventar sin problema.

Esta promesa tampoco fue cumplida. Lucía Cortes tuvo que entregar la paquetería con los recursos que salieron de su bolsa y aseguró que tendría que pedir dinero prestado para solventar los gastos del traslado al final de la elección.

“Me dijeron que viniera el 2 de julio, que trajera mis documentos y entonces me pagarían, yo temo que no encuentre a nadie ese día, ya no puedo creer en ellos”, dijo.

Sandra, integrante de la sección 13-19 CAEs local reveló que los capacitadores federales, personal a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), parte del equipo que ella coordina, le exigen el pago del desayuno y comida para los presidentes de casilla durante la jornada electoral.

“Me están obligando a pagar más de 700 pesos para la comida, pues éste fue una promesa en la capacitación brindada por ellos a los funcionarios de casilla, sino lo hago me dijeron que no me apoyarían durante la jornada de este 1 de julio. Con el recurso que recibí hoy es imposible cubrir lo que me piden, yo no puedo pagar de mi dinero esta exigencia”, reclamó.