Con el proyecto MIO, músicos de Puebla ofrecerán propuestas sólidas, diversas y de calidad

Músicos Independientes Organizados, por sus siglas MIO, es el nombre del proyecto naciente que, con la labor de 14 agrupaciones, busca generar proyectos musicales sólidos, de calidad y diversidad en torno a la música en Puebla.

Se trata, explicaron Diana Lara, Odín Ruiz, Rocko Arroyo, Alán González y Ramón Gopal, de desarrollar actividades mensuales, de aquí a diciembre, que tengan más impacto en su público y en su trabajo mismo.

De inicio, anunciaron el primer concierto del proyecto MIO que será este viernes 7 de junio a partir de las 21 horas en el foro Karuzo, con las propuestas de Música para gatos, RF Nahualli y Rocko Arroyo; un concierto múltiple que tendrá un costo de recuperación de 40 pesos.

“Como artistas volteamos a ver a otras ciudades y nos preocupamos que en urbes como la Ciudad de México existe una fuerza de bandas que hacen algo para que su música crezca. Nos preguntamos por qué en Puebla no pasa, y hasta nos tiramos mala onda”.

MIO, definieron, es por tanto una manera de buscar su aceptación y crear nuevos públicos, a la par de que las bandas aprendan a formalizar la música y a los músicos aprendan que deben de apoyarse entre sí.

Más que ser una bandera de la música que se hace en Puebla, el proyecto resultó de la necesidad. Como señaló Rocko Arroyo, más allá de ponerse la bandera de algo local o poblana, la apuesta es a la propuesta artística misma. “Es más una cuestión por amor a la música y eso no debe tener una nacionalidad o bandera”, indicó.

“No buscamos que MIO represente a los artistas de Puebla. Sería imposible, pues somos muchos. Yo si esperaría que esta suma de esfuerzos nos lleve a un punto a que el movimiento se replique en el estado, y que eventualmente podamos coincidir”, apunto Diana Lara, mejor conocida como Dianala.

“Más que una identidad –apuntaron–, MIO busca generar una diversidad musical. No hay lineamientos. Lo que nos une es una situación de vida. Apostar por algo. Nos une la honestidad y el reconocimiento. No hay juicios. Quizá surja algún tipo de identidad, pues es lo que está pasando en Puebla”.

En MIO, señalaron Lara, Ruiz, Arroyo, González y Gopal, hay proyectos musicales independientes, intérpretes, diseñadores, productores, ingenieros de audio, técnicos y gestores, que se unen entre sí para “intentar generar un movimiento” de profesionales que “buscan ofrecer buenos shows y difundir su quehacer”.

Continuaron que el propósito de MIO es que cada uno de sus actos tenga no solo el apoyo de sus públicos, sino de los mismos músicos que están en la organización. “Se trata de difundir más allá que toquemos o no, que nos toque o no estar arriba del escenario”.

Además, a mediano plazo, buscarán que foros y medios de comunicación se sumen a su proyecto, para que más gente se interese en el movimiento.

Detallaron que en MIO hay 14 bandas involucradas que se desenvuelven en géneros como el rock, el pop y el folk, aunque no están cerrados a otros géneros y la invitación sigue abierta a sumarse.

En esta primera etapa del proyecto, además de la realización de una serie de conciertos, se abrirá el espacio Lo MIO es lo tuyo, en el que de manera abierta se harán charlas, intercambios de música y de productos. La primera edición será el 14 de julio a partir de las 10 horas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y el viernes próximo saldrá la convocatoria.

A través de su canal de youtube, habrá conciertos en línea que se convertirán en conciertos en vivo. También, se prepara una gira por escuelas y diferentes espacios de la ciudad, para tocar frente a públicos diferentes. En una primera etapa, como dijo Dianala, serán en la ciudad, para luego –desde enero de 2020– puedan salir a otras urbes y otros grupos participen. “Que sea una bola de nieve y se creen alianzas”, deseó.