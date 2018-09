Como parte de su proceso iniciado hace 4 años, vuelve la obra Inventarios al escenario

La puesta en escena Inventarios tendrá una reposición y se propone como “una intervención escénica en espacio habitacional”. Para su director Daniel Hilario Camacho el término es al mismo tiempo un desmontaje y un remontaje de esta pieza teatral que la compañía Soliloquios a escena trabaja desde hace cuatro años.

En este lapso de tiempo, explica el también director de la obra Aún no recuerdo su rostro, actualmente en cartelera, tiene que ver con diversas etapas. La más reciente, será su breve temporada que tendrá los sábados de septiembre en un domicilio particular, con un cupo limitado a 10 personas, por lo que para asistir se debe hacer una reservación a los números telefónicos 2226695538 y 2225015823.

Fue a mediados de 2016, después de casi año y medio de proceso teatral, cuando Inventarios llevo a cabo su temporada de estreno en el Teatro Taller de Investigación y Experimentación AC, mejor conocido como Tetiem. Luego, y luego realizó una breve itinerancia en municipios como Tepeaca y Acajete.

A finales de 2016 la compañía fue seleccionada para participar en el Encuentro Internacional de Investigación de las Artes Vivas (ENIAV), realizado en Guadalajara. Ahí, Edith Pérez Soto y Daniel Hilario Camacho presentaron en la categoría desmontajes, un despliegue de archivos y objetos del proyecto Inventarios a manera de exposición. Ese fue el primer ensayo de lo que luego sería una instalación.

Mediante un boletín informan que en 2017 el desmontaje/instalación del proyecto escénico Inventarios fue seleccionado para integrar el programa de exposiciones Intersección 2017 de la Alianza Francesa de Puebla. Bajo el nombre de Desmontaje de un proceso escénico, la exposición permaneció expuesta de noviembre de 2017 a febrero de 2018 en dicha galería.

“En la escena, la actriz–persona Edith Pérez Soto se permite desplegar objetos y archivos varios que atraviesan varías esferas de su vida. El punto de partida son los elementos de archivo, los materiales y objetos vinculados al oficio.

“No obstante, hay en cada ensayo y presentación otras pulsiones y otras sensaciones que modifican el flujo afectivo e imaginativo que implica recordar en escena. Inventarios ejerce el derecho a la autorepresentación y se pregunta: qué sentido y qué valor tiene rebuscar y resignificar los rastros mínimos de vida en el ámbito de lo cotidiano”, cuestionan.

Destacan que el diseño de espacio escénico corre paralelo a la creación de un espacio en la vida cotidiana de “Edith”, un espacio que no corresponde con la imagen de la costurera o el sastre solitarios y atrincherados en su taller, tampoco con la triste maquila, ni con los talleres de alta costura de marcas reservadas para un sector privilegiado.

Es, agrega, una curiosa negociación entre todas las imágenes anteriores. Un taller de costura: el espacio de trabajo de Edith y de tres personas más. Un emprendimiento que es un proyecto de trabajo, pero también de socialización, un lugar para ensayar la vida. Es allí en el taller de Edith en donde se realizarán las presentaciones de este este ejercicio escénico.

Daniel Hilario Camacho, director de este proyecto, pidió a Edith que las presentaciones se realizarán allí, a lo que ella accedió. “Este proceso que he ido desarrollando con Edith ya hace un tiempo desborda el campo de lo escénico. En este sentido, me asumo como un acompañante, soy testigo, escucho, y como creador escénico lo que me corresponde es intentar representar poéticamente esa búsqueda de propósito que la actriz–persona ha decidido compartir”.

Agrega que hay una búsqueda porque al final la obra habla de eso. Personalmente, señala que el proceso lo llevó a entender el largo aliento como el modo de concebir la creación que tiene sentido. “Dedicamos casi dos años a costear y concretar Inventarios. Ahora bien, un proyecto de largo aliento no significa necesariamente que trabajes ininterrumpidamente varios años en una obra. Esencialmente quiere decir que reconoces las necesidades de cada proyecto, sus condiciones de posibilidad: las personas, los recursos, espacios y momentos para hacer. Esto te permite saber cuándo parar, cuándo continuar, no dar por hecho las motivaciones al crear, y preguntarte cada cierto tiempo, para qué”, concluye.