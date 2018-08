Como dos Pablos (y una sola Catherine)

La cartelera cinematográfica veraniega, como cada año, está más bien pálida en cuanto a calidad, si bien la oferta es amplia; una oferta que irá depurándose según las vacaciones escolares acaben. Desde luego, no faltan en ella las tradicionales blockbusters hollywoodenses (Ant–Man and the Wasp; Misión imposible: repercusión; Megalodon), las cintas animadas para el público infantil (Ahí viene cascarrabias; Hotel Transylvania 3; Luis y los marcianos), cintas familiares (Ya veremos; Dios no ha muerto 3; Christopher Robin: un reencuentro inolvidable), ejercicios en horror y/o thriller (La piel fría; Mentes poderosas; Latidos en la obscuridad), algunos films de búsqueda mayor (El discípulo; Chavela Vargas, El reencuentro), y también, sí, Escobar: la traición (Loving Pablo), un recuento del ascenso y caída de Pablo Escobar –80s y 90s en Colombia– desde el punto de vista de Virginia Vallejo, periodista y conductora de TV perfilada para ser la “biógrafa” de Escobar, que terminó convertida en su amante.

Escobar: la traición es una coproducción EspañaBulgaria, con Javier Bardem y Penélope Cruz como protagonistas, filmada en Colombia y dirigida por el madrileño Fernando León de Aranoa. Por eso sorprende que la película esté hablada en inglés en su gran mayoría, lo cual claramente es una exigencia del marketing internacional. Se trata de un film violento (algunas de esas escenas son casi coreografías) en el que Javier Bardem entrega a un Pablo Escobar memorable, dual en muchos aspectos de su vida diaria, cual suele pasar con los mitos, incluidos esos forjados por y desde el crimen organizado. Es centralmente esto, el Escobar de Bardem –su capacidad para la violencia, su agudo foco sobre los negocios– lo que sostiene a la película y la hace interesante.

Lo anterior llama la atención, porque el gran pilar debiera ser el personaje de Virginia Vallejo, bien actuado por Penélope Cruz pero (extrañamente) paralelo, subsidiario, acaso sub–escrito, tomando en cuenta que es ella la voz narrativa del film. Intencionalmente o no, esto acentúa al personaje como víctima: pierde su trabajo, es acosada, insultada e incluso recibe amenazas de muerte. En resumen, se asfixia en una espiral negra de desgracias cuyo origen no tiene que ver con el destino, sino con Escobar. De ahí que Vallejo en algún momento se plantea traicionar al narcotraficante, a instancias de la DEA y a cambio de protección. En efecto: Escobar: la traición proviene del libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, escrito por la mujer. Al final del día, hay que decirlo, el director León de Aranoa ha conseguido una película de no pocos méritos, pero también con alguna debilidad. Por ejemplo: sin reducirla ni higienizarla (algo imposible en el universo forjado por Escobar), los rasgos de violencia pudieron ser más sugeridos, menos gráficos, restando al show pero sumando a la sutileza del discurso. También, conocer los orígenes de Escobar, al Pablo más joven, habría ayudado a entender mejor al que ofrece la pantalla. Concluyendo, es una película que no se puede descartar, rotunda no sólo en cuanto a quién fue Pablo Escobar, sino también en cuanto al camino sin retorno –igual hacia paraísos que hacia infiernos– que es involucrarse con el narco.

Y sobre las otras cintas mencionadas al inicio de esta columna, destaco que tres son mexicanas: Ya veremos (la comenté aquí la semana pasada), el documental Chavela Vargas y la animación Ahí viene cascarrabias. En cuanto a Megalodon, mencionar que se engulló la taquilla estadounidense en su fin de semana de estreno, dando una dentellada aún más grande que la del tiburón gigante de su título. Por su parte, la francesa El reencuentro (Sage femme), de Martin Provost, ofrece la oportunidad siempre grata de volver a ver a Catherine Deneuve, que en la mente de los cinéfilos de cepa (o añosos, al menos) siempre será la Severine de Bella de día y la Genevieve de Los paraguas de Cherburgo.