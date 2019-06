¿Cómo ayudarla a comparar dos mundos cuando no conoce ninguno?

Sin la niña darse cuenta, su madre la despojó de su cómplice artefacto que le abrió las puertas al infinito mundo digital. Al tenerlo en sus manos, la señora entró a verificar qué sitios visitaba, las fotos y videos que contenía y los archivos que bajaba para guardarlos en la memoria. Había notado una actitud distinta de su hija durante ya algunas semanas y, a pesar de que ella siempre está al pendiente de ella, no la puede tener esclavizada. Fue un solo golpe seco, duro, directo que en ese momento cambió su perspectiva de vida y le destrozó la idea de seguridad que pensaba tenía su hija al ser tan protegida en casa, cuando por internet, se cuela cualquiera.

Abrió varios sitios y leyó los escritos bajados y guardados en el celular. ¡A sus 42 años nunca había visto o leído lo que los mismos ojos de su hija veían y leían quién sabe cuántas veces! Se preguntó: “¿Ahora cómo le saco esto de la mente?

¿Cómo reaccionar? ¿Qué decirle? ¿Cómo confrontarla? ¿Qué preguntarle cuando en ese momento su mundo personal ya no tenía la estructura que la sostenía? Además, tendría que hablarlo con su marido que veía a través de los ojos de su hija ¡y cómo iba a reaccionar él! Al llegar el hombre a casa, lo único que hizo fue entregarle el celular de la niña en el sitio más tenebroso; derrumbado, incrédulo y mudo, sólo se fue a sentar a la orilla de la cama.

No pudo evitarlo y confrontó a la chamaca con celular en la mano:

–¿Sabes lo que es esto?

–¿Qué tiene de malo si es un sitio para hacer amigos?, respondió la chamaca.

–¿Quién te dijo eso?

–Todas mis amigas en la secundaria tienen amigos ahí, ¡yo por qué no!

¿Cómo quitarle la ingenuidad para que entienda que internet tiene un lado oscuro que es el más grave peligro para ella? ¿Cómo explicarle que ahí no hay “amigos”? ¿Cómo abrirle los ojos para que vea dónde está metida? ¿Cómo ayudarla a comparar dos mundo cuando no conoce ninguno: el de antes de internet, el “otro”, el de la mamá, con éste de internet, cuando no tiene la experiencia de ninguno y se inicia en su vida?