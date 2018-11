Comienza la Historia, o la histeria

Múltiples han sido las críticas a las declaraciones y las acciones de AMLO y Morena. Algunas de las mejores plumas del país destacan en la crítica desde la perspectiva de la democracia. Destacó en esta semana “Por mis pistolas”, artículo de José Woldenberg en el Universal, aparecido el 20/11/18, que me pareció casi perfecto. Se trató en verdad de un manifiesto desde el punto de vista de la indignación de un demócrata contra el abuso del poder. “Ni la burla perdonan” escribió, en relación a la consulta del fin de semana. En esa misma línea pudimos leer a Jesús Silva Herzog Márquez, Gabriel Zaid, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y muchos otros, “conservadores” al decir de AMLO.

En su favor hay buenas plumas, por supuesto. Casi todas ellas, sin embargo, tienen una gran dosis de fe en las cualidades personales de AMLO, para explicar los virajes o de plano las contradicciones entre sus dichos de hoy y los de ayer. Lorenzo Meyer hace depender la suerte de la política de seguridad de las habilidades de AMLO, porque estará al frente de ella todos los días. Epigmenio Ibarra, en su artículo “El verdadero rostro de López Obrador”, divide a los críticos entre conservadores –los que ya cité–, y los de la otra orilla, “un nutrido grupo de voces liberales e incluso de partidarios del tabasqueño (que) se alza clamando traición y acusándolo de incumplir sus promesas de campaña y de haber pactado con el régimen”. Frente a unos y otros, Ibarra les dice que no lo conocen, que AMLO “administra, con un pragmatismo brutal, los combates que tiene ante sí. Puede que los posponga, pero nunca deja de librarlos”.

Agrega Ibarra que López Obrador ni atenta contra la democracia, porque ni que tuviéramos realmente una que valiera la pena, ni el triunfo de Morena es equivalente a la toma del Palacio de Invierno. A unos y otros les dice, y en eso estoy completamente de acuerdo con él, que México vive “momentos extremadamente volátiles y peligrosos. La crítica de la acción gubernamental es más necesaria que nunca”. Confía incluso que es posible enmendarle la plana al Presidente (me imagino que a través de una consulta).

En fin, me quedo con la caracterización de la situación de México como “volátil y peligrosa” y no como una situación revolucionaria, por un lado, o de normalidad democrática, por el otro. A partir, precisamente, de esta situación, ¿Cuál debe ser el objetivo más importante de la cuarta transformación? ¿Pasar a la historia? ¿Acabar con la corrupción? ¿Construir la Paz? ¿Echar para atrás las reformas estructurales del régimen neoliberal? ¿Recuperar el crecimiento económico? ¿Disminuir la pobreza y la desigualdad? Todas fueron propuestas de campaña pero no todas se pueden hacer al mismo tiempo ni al mismo ritmo, ni tienen la misma prioridad.

Creo que los objetivos deben jerarquizarse y definir un centro de gravedad. De otra manera prevalecería el caos. Por ejemplo, si se decide llevar a juicio a los expresidentes, por la cantidad de recursos a movilizar en ese coliseo de linchamiento público, tendrían que posponerse algunas políticas en otros ámbitos. O si de buenas a primeras se echa para atrás alguna de las reformas, como la energética, por ejemplo, se desplomarían los mercados y aparecería nuevamente la espiral inflacionaria. Y no es que no deba hacerse nada, pero las decisiones deben ser en extremo cuidadosas con la situación volátil y peligrosa.

Ya señalaba en mi blog anterior que la única manera de plantearse una política de ganar-ganar era hacer todo lo que hay que hacer con un objetivo compartido por la gran mayoría de los mexicanos, y no sólo por los partidarios de Morena, y ese objetivo es la construcción de un Estado de Derecho Democrático con vocación social. En palabras comunes y corrientes es construir un régimen en el que nada ni nadie esté por encima de la ley, frase que suele ser muy repetida por AMLO, y que además se haga cargo de las enormes desigualdades que dañan al país.

Con ese objetivo estratégico compartido se puede hacer todo lo demás, en primer lugar la construcción de la paz, tarea consustancial a la existencia misma del Estado. Y a ese objetivo se deben supeditar los demás, es decir, la lucha contra la impunidad y la corrupción, contra la violencia y la inseguridad y contra la pobreza y la desigualdad. Por supuesto que también el objetivo de recuperar el crecimiento económico o la revisión, debidamente contextualizada, de la reformas estructurales del neoliberalismo.

No es lo mismo golpear a la mafia del poder neoliberal que a la mafia del narco estado. Para lo primero basta con ganarle a sus partidos en las elecciones e invitar a sus voceros como asesores, para después juzgar a los que fueron sus representantes en una consulta pública como neoliberales que han dañado al pueblo. Aunque nos irrite la consultitis a muchos. Pero para los segundos no bastan las consultas, sino un trabajo de inteligencia y de procuración de justicia, impecables, con firmeza y valentía políticas y, por supuesto, con un gran apoyo popular.

Como se ve, no se pueden dar palos de ciego, ni en la lucha contra la corrupción ni en el combate al crimen organizado. Y menos cuando las aguas están revueltas. En lugar de polarizar a la sociedad con dichos y ocurrencias cabe esperar un llamado a la reconciliación para lo verdaderamente importante: la construcción de la paz por medio de un Estado Democrático y de Derecho. Y si eso pasa por batallas importantes contra la verdadera mafia del crimen enquistada en el Estado, bienvenidas porque todos veremos la otra orilla a la cual llegar. Si se demuestra que un expresidente, exsecretario de estado, General del Ejército o Almirante de la Armada es uno de los grandes jefes de la mafia del narco estado, adelante. Lo que no tiene caso es hacer tabla rasa con la corrupción, la violencia y la política. A río revuelto ganancia de pescadores, o sea, de la militarización del país por un lado y del crimen, la trata de armas, drogas y personas (más lo que se acumule), por el otro.

La construcción de un Estado de Derecho Democrático debe hacerse mediante su ejercicio ejemplar todos los días. Nada ni nadie por encima de la ley. Para eso no se debe polarizar artificialmente a la sociedad ni actuar como si la mayoría permitiera que el poder no deba estar acotado. Y éste será el mayor problema político para la dirección del Estado por venir. Surgido de un movimiento cesarista, el líder tendría que abdicar simbólicamente de su carácter de tal todos los días, hasta que su lugar sea ocupado por el Presidente Constitucional. De otra manera, la tentación populista se impondrá sin contrapesos y puede dar lugar al poder autócrata del César (ya pidió apoyo al ejército en el Campo Marte) y, como las dificultades serán crecientes, tendrá que recurrir a la prédica del sacerdote y a la constitución moral (convocada ayer), hasta que el dirigente vea convertido en realidad uno de sus anhelos de vida: la unión en una sola figura del dirigente político y el sacerdote.

El próximo 1º de diciembre se iniciará, ya en plenitud, el nuevo gobierno que aspira a personificar la Cuarta transformación de la vida pública de México. Aunque hasta entonces sabremos de qué se trata y por qué será equiparable a los otros momentos fundacionales de la patria. Espero que al tercer año los ciudadanos refrendemos a un Presidente y no la muchedumbre vitoreé a un César-sacerdote en medio de las aguas revueltas de la polarización social o las llamas del infierno de la violencia y la escasez.