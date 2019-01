Mostrará el Colectivo la 15, obras que reflejan la labor colaborativa de sus primeros 10 años

Obras que son de todos, pero al mismo tiempo de nadie. Que son reflejo de un proceso de 10 años de trabajo artístico y de educación en torno a las artes. Que si bien se mantienen sin firmas y sin autorías, conservan huellas del trabajo hecho por múltiples manos y talentos. Así, es como podrían concebirse el conjunto de piezas de gran formato que a partir de este viernes 11 de enero se exhibirán en la Sala de exposiciones de Bellas Artes UPAEP -la 11 Poniente 1921, del barrio de Santiago-.

Organizada por el Colectivo la 15, bajo el nombre de Garabatext, la muestra es precisamente resultado del trabajo de una década de este colectivo integrado y fundado por Paula Natoli y Santos Cuatecontzi, quienes exhiben tres obras hechas en 2018 que son una especie de recopilación de sus dinámicas.

Dichas obras, precisa Cuatecontzi durante una entrevista, materializan su trabajo pues se apegan a la forma de producción artística en la que han transitado. Son, agrega, la inquietud de mostrar ese proceso de manera física, no por medio de fotografías o memorias.

“Es un acervo de piezas colaborativas que permiten asomarse a la práctica, a la interacción que hubo entre artistas, colectivo, niños y adultos de diferentes edades. Son obras que no llevan a pensar en algo en específico sino en la amplitud de circunstancias, en un tiempo que no se repitió, que no tienen dibujos o pinturas iguales, ni referencias en sus formas”.

El dibujante menciona que las piezas son de gran formato –de hasta 1.12 por 3 metros- porque dejan ver esos procesos de grafito, barras de grafito y grafito líquido, entre otros materiales, que fueron utilizados en estas obras que, incluso, se leen de manera circular, pues “la interacción fue así, contraponiendo lo establecido”.

Santos Cuatecontzi precisó que, si bien en las obras colaboraron artistas reconocidos como Marcos Castro y M de Armario, en ellas “no se asoman procesos personales” sino más bien sinergias entre todos los participantes.

Garabatex, apunta, es un nombre que mezcla las palabras garabato y textos, la primera como un concepto que es tomado no desde su lado negativo, sino como una experiencia primigenia de lo gráfico, y textos, que hablan de la construcción y el desarrollo de los mensajes que se construyen con la obra misma y sus contextos.

Agregó que para este 2019, y tras lo obtenido con estas y otras piezas, se problematiza la labor misma del colectivo y a pensar en dispositivos como el Dadad 1, el cual se piensa como una sala expandible, un mini planetario, mini laboratorio fotográfico, con nuevos recorridos, talleres, dinámica y procesos.

En ese sentido, dijo que la exposición Garabatext seguirá con los procesos y durante su mes y medio de exhibición tendrá talleres diversos –de laboratorio ambulante, de pintura mural, de astronomía-, comenzando con el taller de fotografía.

“Es el desdoble, es otra posibilidad. Nos emociona porque en 10 años estamos percibiendo lo que vamos construyendo. Acercamos ahora estos procesos, que son como una retroalimentación a un espacio que es un museo que no sólo es de exhibición, sino de formación en el arte y la educación. Las obras, por tanto, dan un punto de vista más panorámico para que quienes las vean perciban esa energía, esa intención”, concluyó el también curador y gestor cultural.