COE califica de “chapulines” a diputados que aspiran a gubernatura interina

Ningún diputado local o funcionario debe buscar ocupar el cargo de gobernador, sostuvo el presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes.

En conferencia de prensa, tildó como “chapulines” a aquellos que primero buscaron un cargo de elección popular y ahora pretenden ocupar temporalmente el Poder Ejecutivo local.

“No es momento de estar pretendiendo jalar agua para su molino, hay gente que no está en actividad política y que no fue elegida, que podrían desempeñar mucho mejor el cargo y no tienen por qué estar renunciando a cargos que se comprometieron y que tomaron protesta”.

Gerardo Islas Maldonado es el primer legislador que dejará la curul para buscar la gubernatura interina, pero también hay otros nombres sobre la mesa, como es el caso de Gabriel Biestro Medinilla y Héctor Alonso Granados, ambos legisladores de Morena.

Al respecto, Bonilla Yunes insistió que el nombramiento es un parteaguas con el que se inicia el proceso electoral para elegir gobernador en las urnas, por lo que desde ahora debe haber transparencia y si el Congreso no lo hace así, se comenzará con vicios.

Pidió a los diputados con mayoría olvidarse de partidos y elegir a alguien que favorezca a los ciudadanos.

Por otra parte, sostuvo que el COE se pronuncia a favor de que sea José Doger Corte quien ocupe el cargo de gobernador interino, toda vez que cuenta con un perfil apartidista.

Abundó que los legisladores tienen en sus manos la oportunidad de demostrar que en Puebla se ejerce la democracia, sobre todo porque en el proceso electoral del año pasado, muchos electores quedaron con dudas sobre la legitimidad de la ganadora.

Por ese motivo comentó que en las elecciones extraordinarias que se realizarán en junio, se tiene que evitar a toda costa la guerra sucia, ya que los poblanos demandan respeto y un gobierno debidamente legitimado.