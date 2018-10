Coca Cola y Cannabis

En el portal de información Medscape, leí una noticia publicada por el reportero Uday Sampath Kumar de la agencia de noticias con sede en el Reino Unido llamada “Reuters”, que me dejó particularmente sorprendido, pues debido a una disminución en las ventas de la mayor fábrica de gaseosas en el mundo, se analiza la posibilidad de iniciar un nuevo mercado que integre marihuana a los populares refrescos.

No es que se adopte una postura radical, descalificando la utilización de Cannabis como una planta que tiene una amplia difusión de consumo de índole recreativa, pues es evidente que por sus propiedades farmacológicas, también posee cualidades extraordinariamente útiles en la medicina. Por esta razón, no constituye un motivo de sorpresa el que a nivel mundial exista ya una tendencia franca a su legalización y por supuesto, a la investigación de efectos que contrarresten enfermedades de índole diversa. Por citar algunos casos, existen estudios clínicos que demuestran un efecto de control en las náuseas inducidas por las quimioterapias; estimula el apetito, pudiéndose recomendar en casos de anorexia; útil en casos de glaucoma, también tiene un efecto positivo en casos de epilepsia, esclerosis múltiple, ansiedad y esquizofrenia. Auxilia en casos de dolor de intensidad variable y hasta se le han adjudicado propiedades anticancerosas.

Contrariamente a esto, las bebidas con cafeína y gas como son, la Coca Cola y la Pepsi Cola tienen efectos nocivos para la salud y ninguna propiedad que nos beneficie. Inducen la formación de caries; quitan el apetito en los niños, favoreciendo problemas nutricionales; se vinculan con ansiedad y alteraciones en la calidad del sueño; por el alto contenido en azúcares, se ha relacionado como un contribuyente para el desarrollo de diabetes; provocan obesidad; irritan las vías urinarias por la cafeína, el gas y tienen un impacto en el aparato digestivo, entre muchas otras. Por estas razones, los médicos recomendamos limitar el consumo de estos brebajes.

La empresa canadiense Aurora Cannabis Inc. promueve la utilización de marihuana con fines medicinales, asegurando un alto control de calidad en sus productos y bajo un esquema legal. Resulta que fue filtrada una información en la que el canal de noticias financieras, también canadiense, BNN Bloomberg (anteriormente Business News Network and Report on Business Television), comunicaron que se encuentran en discusiones para valorar la posibilidad de comercializar a la larga bebidas de Cannabis con fines no necesariamente médicos. Por supuesto no existen garantías de que estos arreglos sean social y políticamente exitosos; sin embargo, es notorio y constituye un motivo de discusión, qué es lo que a la larga se pueda provocar.

La Coca Cola, originalmente fue concebida por un farmacéutico que se llamó John Pemberton, para tratar problemas digestivos, aportando además una sensación de energía. Para esto último, le agregó hojas de “coca” dentro de la fórmula, condición que seguramente motivó la gran popularidad de la bebida. Se sabe que en la actualidad este refresco contiene extractos de hojas de coca, que son producidos por una empresa norteamericana llamada Stepan Chemicals de Chicago, Illinois; la cual procesa alrededor de 115 toneladas anuales bajo un permiso especial del gobierno estadounidense. Por otro lado, contiene cafeína como estimulante y si bien se argumenta que la cantidad es más baja que la contenida en un café, es notorio el efecto que provoca.

Resulta verdaderamente paradójico que una planta con efectos positivos desde el punto de vista médico se encuentre tan satanizada, mientras que un producto definitivamente nocivo para la salud, sea comercializado en una forma verdaderamente demencial. Por otro lado, hablando en términos políticos y económicos, hacer lenta la legalización de Cannabis genera una ilegalidad que provoca una elevación en los costos, hablando en todos los aspectos.

Como sea, considero que debemos disminuir nuestro consumo de refrescos, sobre todo porque de esta manera limitaremos que empresas sin escrúpulos, vean más por sus ganancias e intereses, que los graves problemas de salud que a la larga tienen un impacto en la salud pública mundial.

Referencia: Coca Cola analiza el mercado de bebidas con cannabis–Medscape –26 de septiembre de 2018.