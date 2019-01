Claudia Rivera atiende a sindicalizados en plantón; busca dar salida al conflicto laboral

La presidente municipal Claudia Rivera Vivanco acudió este miércoles al plantón que mantienen 26 ex trabajadores sindicalizados frente al Palacio Municipal, quienes reclaman su reincorporación laboral al gobierno de la ciudad, a quienes propuso la revisión de cada caso para dar alternativas de solución.

La edil capitalina se comprometió a revisar la situación de cada trabajador, sin la intervención del ex líder sindical Israel Pacheco Velásquez.

Los 26 trabajadores despedidos de manera injustificada durante la administración de los panistas José Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato instalaron casas de campaña frente a las puertas del Palacio Municipal desde el pasado jueves 4 de enero, en reclamo de su reinstalación.

En entrevista, Rivera Vivanco dijo que no permitirá que Pacheco Velásquez se encuentre “lucrando” con la dignidad de sus compañeros.

En el inicio de esta semana, el ex líder sindical del ayuntamiento de Puebla declaró que buscará integrarse al plan de amnistía a presos políticos que abrió a nivel nacional el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante las negativas –señaló– que ha encontrado en la nueva administración municipal, para reincorporarse a sus labores.

Arguyó que estuvo más de cuatro años en prisión, acusado de “delitos fabricados” por parte el ex alcalde José Antonio Gali Fayad, debido a que se negó ceder el control del sindicato.

Al respecto, Claudia Rivera advirtió que no permitirá que condicionen a su gobierno la reinstalación masiva de los trabajadores, entre ellas la del propio Pacheco.

Explicó que el caso del personal despedido por administraciones anteriores está siendo atendido por la Sindicatura Municipal, bajo la titularidad del abogado Gonzalo Castillo, por tratarse de un tema jurídico.

A inicio, refirió que el secretario de Gobernación Municipal (Segom), René Sánchez Galindo, estuvo al frente de las mesas de trabajo por tratarse de un asunto político que fue virando a conflicto laboral.

“A mí me interesa atender caso por caso para que no vaya a ver personas que quieren lucrar o manipular a los trabajadores”, declaró en alusión a Israel Pacheco, sin mencionar su nombre.

Rivera Vivanco expuso que para ella era importante saber desde cuándo se viene arrastrando este problema, y si la mayoría de los afectados provenían de las administraciones de José Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato.

“Como saben me he pronunciado siempre en contra de toda forma de violencia, la invitación es que si la causa es justa y legitima, no tienen el derecho de violentar a la ciudadanía y el acceso libre a los ciudadanos a la presidencia municipal”, refirió al último.

A inicio de semana, el grupo inconforme solicitó públicamente a la presidente municipal que los escuchara para que conociera sus demandas y no se dejara influenciar por versiones equivocadas.

Por su parte, Antonio Ramírez, ex supervisor de Mercados del gobierno municipal, dijo que la postura de Claudia Rivera no fue bien recibida por sus compañeros, pues denunció que la edil les condicionó la revisión de sus expedientes a cambio que levanten la manifestación.

En respuesta, los sindicalizados hicieron circular una videograbación telefónica donde aclaran que la presidencia municipal no se encuentra tomada, y el acceso principal al edificio público tampoco se encuentra bloqueado.