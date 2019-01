Empresarios, militares y activistas se pronuncian a favor de Pacheco Pulido para que sea gobernador interino

Un grupo de ciudadanos organizados se pronunció este jueves a favor de Guillermo Pacheco Pulido como la mejor opción a la gubernatura interina de Puebla por ser el perfil experimentado, que unifica a diferentes grupos políticos en la entidad que se han polarizado por el vacío que ha generado la falta del Poder Ejecutivo.

El grupo estuvo representado por los empresarios Miguel Íñigo y Javier Marroquín, el general Brigadier retirado Arturo Martínez, el representante de los jóvenes, Miguel Tonatiuh Aguilar Sarau, y Mayra Sánchez, en representación de las mujeres y de la Asociación Nacional de Unidad Revolucionaria.

Los declarantes coincidieron que se debe restablecer el orden en Puebla, el cual ha ido a la baja en materia de desarrollo económico y tranquilidad, por el incremento de la violencia e inseguridad.

“Estamos apostándole a que con el maestro Pacheco vamos a dejar de lado todo estos dolores de Puebla, que necesita una mano que pueda conciliar y la única persona que puede regresar este orden es él”, enfatizó Mayra Sánchez.

En su intervención, el empresario Javier Marroquín dijo que urge que el gobierno del estado tenga un mando por la situación de la inseguridad y huachicol.

“Los empresarios exigimos al Congreso que se defina al gobernador interino, el cual debe cumplir con el perfil de ser originario de Puebla, que conozca el estado, que un tenga una preparación y el conocimiento de la política local, que tenga la capacidad de llevar a la entidad por el buen camino, que tenga la habilidad de conciliar, que sea un político probado y que no tenga interés a algún proyecto a futuro”, enfatizó.

Dijo que si se toma en cuenta todo estos requisitos el único poblano que los cumple es Guillermo Pacheco, quien es ex alcalde de Puebla, ex diputado local y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El empresario sentenció que los ciudadanos deben recuperar Puebla para los poblanos, “ya no queremos gente de otros estados que dirige la entidad, porque aquí tenemos gente capaz”.

En ese sentido, recalcó que sólo Pacheco es el hombre capaz que puede llevar al estado a un buen camino.

En tanto, el general Brigadier, Arturo Martínez, de la Asociación Poblana de Militares en Retiro, dijo que tuvo la oportunidad de conocer de manera cercana a Guillermo Pacheco Pulido a quien reconoció su honorabilidad.

“Durante su desempeño en el mandato como presidente municipal fue un hombre recto que supo encaminar a la población por el lado bueno”, atestiguó.

Arturo Martínez comentó que en el ámbito militar cuentan con experiencia y quieren sobresalir dentro del ámbito social, político y económico del estado por contar con experiencia, conocimiento y la disposición para asumir cargos con toda capacidad.

A la misma postura se sumó el empresario Miguel Íñigo que respaldó a Pacheco Pulido, a quien reconoció por su gran calidad como persona y servidor público.

Asimismo, demandó al Poder Legislativo la necesidad de definir en los próximos días al gobernador interino para parar la difícil situación que se vive en el estado.

Al final, los declarantes hicieron un llamado a los diputados locales a que se analicen los perfiles y confiaron que sea Pacheco Pulido quien saldrá favorecido para beneficio de los poblanos.

Al cierre de este miércoles, la lista de aspirantes a la gubernatura suman 51 aspirantes.