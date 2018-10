Cinco veces Hamilton

Max Verstappen voló en su Red Bull sin que nadie lo inquietara y ganó de punta a punta la esperada carrera de ayer en el autódromo Hermanos Rodríguez de la capital de la república. Se convertía así en el cuarto doble vencedor del GP de México en la historia (Jim Clark, Alain Prost y Nigel Mansell lo antecedieron). Un vacío cercano a los 15 segundos lo separó del segundo, un Sebastian Vettel (Ferrari) presa del desaliento, pues poco pudo hacer por impedir la coronación de Lewis Hamilton, que entró cuarto detrás del otro Ferrari, el de Raikkonen. Daniel Ricciardo, el segundo hombre de Red Bull, que la víspera le había arrebatado la pole a su coequipero, tuvo un pésimo arranque, puso después a contribución valor y maestría, en condiciones de franca inferioridad (neumáticos), para resistir el prolongado asedio de Vettel, y tuvo que abandonar la contienda a falta de once giros por rotura del motor. También quedaron al margen a causa de imponderables técnicos Sergio Pérez (Force India) –que estaba llevando a cabo una carrera interesantísima, basada en manejo fino para mantener las llantas hasta el límite con la esperanza de apoderarse de la séptima posición–, así como el ex campeón mundial Fernando Alonso, presa una vez más de la mala sombra que lo persigue, y su paisano Carlos Sainz, que a semejanza del Checo estaba cumpliendo un desempeño magistral a bordo de su Renault antes de que la máquina se negara a continuar.

Esos neumáticos. El tema del día fueron las llantas, cuyo prematuro desgaste sorprendió a todo mundo pero se ensañó particularmente con los Mercedes de Hamilton y Valteri Bottas, que en vano recurrieron a dos recambios en vano intento por ser más competitivos. Por contraste, los Red Bull se adaptaron perfectamente a la superficie y la temperatura de la pista, y no tanto los Ferrari, que sin embargo se mantuvieron en la pelea. Raikkonen fue cuarto, y a Hamilton le bastó con llegar quinto, delante de su compañero finlandés, para asegurarse el título del campeonato, que celebró con el júbilo correspondiente junto con los numerosos integrantes del equipo germano.

Pasión y personalidad. Aunque la carrera –demasiado previsible y plana– distó de brindar las emociones esperadas, el GP mexicano ha ganado, en tres años y cuatro versiones, un lugar especialísimo dentro del periplo de la Fórmula 1. De nuevo, y a pesar de la amenaza de lluvia, hubo lleno a reventar en las tribunas (unos 110 mil espectadores) y el entusiasmo de este público, lleno de pasión y colorido, no se parece al de ninguna otra sede de la categoría reina.

En una época en que las principales marcas norteamericanas –NFL, NBA, MLB– han ubicado encuentros de sus respectivas ligas en territorio azteca, ávidos del calor y el dinero de sus entusiastas habitantes, la Fórmula 1 ha tomado la delantera en forma incontestable. Por algo será.

Sonoro aullido en el Vocán. Lobos BUAP le mordió la cola al Tigre. Como quien dice, el más modesto le sisó un punto de oro al más opulento del reparto. Y eso que Toño Rodríguez, otras veces héroe, sacó mantequilla en los guantes y regaló los dos rebotes que Julián Quiñones envió a la red, poniéndole cuesta arriba el partido a la manada. Pero sacaron la casta los de Paco Palencia y aullaron fuerte en el patio del rico, primero al abrir la cuenta –penalti por mano de Luis Rodríguez que convierte Leo Ramos (43’)– y al final al cerrarla –intencionado cabeceo del Maza poniéndola en el mismísimo vértice derecho de Nahuel Guzmán (86’). En las dos ocasiones hubo VAR, y hay que reconocer que el central Diego Montaño no se arrugó para decidir en ambas a favor de los poblanos.

Y ya veremos cómo le va al Puebla en León. Ojalá que haya seguido el buen ejemplo de los licántropos.

Panorama antes de la liguilla. El derby del Azteca, que acaparaba el interés de la fecha 14, fue el clásico enfrentamiento entre individualidades de relumbrón contra un equipo bien armado. Debió vencer el Cruz Azul, pero terminaron pesando las carencias técnicas de su gente de adelante –sin goles no hay paraíso– y la nebulosa actuación de Alvarado y Elías, sus dos hombres mejor dotados. Hasta dos remates cementeros rebotaron en el marco de Marchesín, mientras los americanistas se perdían en el juego alocado que les impone el Piojo Herrera. Total, mucho esfuerzo y poco futbol y al final 0–0.

A todo esto, el Guadalajara se despidió de la calificación confirmando todas sus limitaciones (1–2 Morelia), a Pumas un tardío tanto de Alustiza lo puso a las puertas de la liguilla (Xolos 0–1), Santos, pian pianito, volvió a la cima gracias a un gol de vestidor de Furch, evidenciando de paso las vacilaciones del Monterrey (1–0), y el Toluca se afirmó entre los gallones goleando en la Bombonera a un Querétaro en inferioridad numérica por una irresponsabilidad de Furch, que se ensarzó con el árbitro por una marcación sin importancia.

Tres goles mexicanos en Europa. Al reanudarse las competencias interclubes tres mexicanos hicieron diana en las metas rivales. El Porto visitaba en Moscú al Lokomotiv y un penal claro, convertido por Marega (26’) le empezó abrir el camino del triunfo. A poco, el “Tecatito” Corona llegaba hasta el fondo por la derecha para poner un bombón en el área que el capitán de los lusos –Héctor herrera, natural de Culiacán– devoró con gula en las narices del meta Guilherme (34’). Lokomotiv esbozó una reacción luego del penal convertido por Miranchuk (38’), pero el “Tecate” le bajó los humos en el arranque del complementario mediante fuga personal magistralmente coronada (47’). Porto encabeza el G–D con 7 puntos y tiene buenas posibilidades de alcanzar los octavos de final.

Todo lo contrario del PSV, que es colero apenas el miércoles consiguió su primer guarismo con Hirving Lozano como figura. El “Chuky” había abierto el marcador luego de robar un balón torpemente manejado por Dier para irse solo y ponerla por encima de Lloris con ayuda de la barrida del defensor previamente desarmado (25’). Tottenham remontaría con goles de Lucas Moura (39’) y Harry Kane (54’), pero una nueva incursión del mexicano obligó a Lloris a faulearlo fuera del área y eso le costó la roja al atolondrado guardameta (79’). La superioridad numérica facilitó el envión final del local y el gol de De Jong (87’), bueno para el 2–2 definitivo.

Dos paisanos más tuvieron acción en la Liga de la UEFA, el otro torneo europeo. Fueron Miguel Layún, en el 5–0 del Villarreal sobre el Rapid Viena, y Memo Ochoa en el triunfo del Standard Lieja sobre los rusos del Krasnodar (2–1). En cambio no fueron ni banca Guardado en Milán (meritorio Betis 1–2 Milán) ni Salcedo y Fabián en la victoria del Eintrancht Frankfort (2–0) sobre Apollon de Chipre.

Lo destacado. La tercera fecha de grupos de la CHL ha dejado para el recuerdo, entre otras cosas, el golazo de Di María –diagonal y zurdazo al sesgo desde el borde del área– que le evitó al PSG un ridículo mayor como anfitrión del Nápoles (2–2) y la sobrevivencia provisional dentro del apretadísimo G–C (Liverpool 6 puntos, Nápoles 5, PSG 4). El G–H huele a robo por parte de Juventus luego de su victoria del martes en Old Trafford (0–1 ManU), más categórica en la cancha que en las cifras (9 puntos de la Cebra por 5 de su derrotada escolta); el Atlético de Madrid fue apaleado en Dordmunt –¿cuánto hace que no recibían un 4–0 los de Simeone?–, y sin embargo calificará (6 puntos) junto con el Borussia (9), pues Mónaco y Brujas no tienen nada que oponerles en el G–A; y los dos gallones hispanos tampoco están para impresionar, pese a sus victorias (Madrid 2–1 Viktoria Plzen, con buena pita al final, y Barcelona 2–0 Inter, sin Messi ni brillos); los merengues están empatados a 6 puntos con la Roma (CSKA tiene 4 en el G–G) y el Barsa encabeza cómodamente el G–B (9 por 6 del inter y apenas uno de Tottenham y PSV).

Tampoco son ya lo que eran, pese a sus victorias de la semana sobre rivales insignificantes, Bayern Múnich (empatado a 7 con el Ajax a la cabeza del G–E) y Manchester City (lleva 6 en el G–F por 5 del Lyon, que le ganó a domicilio).

Boston, sin oposición. Un abismo separa el potencial de Medias Rojas –con todas las posiciones perfectamente cubiertas– y Dodgers –la debilidad de cuyo picheo es indigna de una serie mundial. Lo del sábado fue concluyente: en la séptima LA tenía score de 4–0 a su favor, pero a partir de ahí los bostonianos molieron a palos a los seis lanzadores que Dave Roberts hizo desfilar a la desesperada. Al final 9–6, 3–1 la serie y título a la buchaca.