Cholula, su patrimonio y el INAH / última parte

El 20 de noviembre de 2018 la presidente municipal de San Andrés Cholula, C.María Fabiola Karina Pérez Popoca, dirigió un oficio al delegado del INAH en Puebla, Víctor Hugo Valencia Valera, solicitando la “opinión” del Instituto para poder llevar a cabo un evento llamado CatrinaFest, contratado por 2 millones de pesos para el 8 de diciembre “en áreas colindantes” a la zona de Monumentos Arqueológicos aunque en realidad no se trataba de área “colindante” sino áreas delimitadas entre zona uno y dos del decreto de protección federal de 1993. Y precisamente, además, en terrenos que la movilización de cholultecas entre 2014–16 defendió de los usos comerciales que se proponía el anterior presidente municipal Leoncio Paisano y el gobernador RMV.

El 28 de noviembre mediante oficio (no.401.2C.12–2018/4348) firmado por el delegado regional del INAH Víctor Hugo Valencia, se le informó que después de consultar con el jurídico del INAH y haber obtenido el “dictamen de áreas técnicas” así como la Coordinación Nacional de Arqueología y el Consejo de Arqueología, ellos consideraban “viable” el evento pero siguiendo requisitos sobre excavaciones para los tres escenarios y el nivel de decibeles en la zona. Al final del oficio de cinco hojas con letras resaltadas, el delegado apuntó que el INAH “no se hace responsable de accidentes o percances de los participantes y asistentes al evento”. Para todos era evidente que un concierto que atraería a más de 30 mil espectadores a un concierto de rock con tres escenarios, más que una oportunidad para el comercio local o ingresos para las obras sociales del ayuntamiento, era una invitación al desmadre. Y en suelos casi colindantes con el panteón municipal y de libre tránsito de procesiones hacía el andador del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Para nadie debió ser eso más evidente que para los antropólogos del INAH porque en su último congreso determinaron que las “tareas del INAH no pueden llevarse a cabo sin la participación de los… pueblos”. Pero para el INAH–Puebla una petición del presidente municipal o del gobernador se traducía largo tiempo en la voluntad del “pueblo”. Y bastaba aducir o producir, nuevamente, un “dictamen técnico”, para que cualquier negocio sobre suelos patrimoniales protegidos se volviera “viable”.

Información contradictoria del ayuntamiento no alertó a los defensores de ese patrimonio ni a las mayordomías del cerrito que ya estaba acordado el CatrinaFest. Hubo además declaraciones a la prensa de algunos miembros del ayuntamiento que disentían con la decisión tomada pero expresándose algo así como “no nos gusta pero ni modo” o que “sería por última vez” lo que finalmente provocó una nueva resistencia entre ciudadanos cholultecas defensores del patrimonio. El 4 de diciembre exigieron una reunión con la presidente municipal, su gabinete y síndicos presentes, para que no solo muestre el permiso del INAH sino de una explicación de la “forma y el procedimiento de cómo se tomó y llegó a esta decisión”. Y entregaron un documento que exigía la reubicación del festival.

Antes, algunos contactaron a un grupo de rock programado en el festival porque en la defensa de la zona entre 2014–2016 se habían mostrado solidarios. Los músicos compartieron con ellos otro oficio del INAH, un memorándum con fecha del 5 de diciembre y dirigido al Antrop. Victor Hugo Valencia del INAH Puebla. El oficio era un informe del “recorrido de supervisión… con la finalidad de dar seguimiento” a los requisitos que puso el INAH para otorgar su visto bueno al festival. Como todo estaba en orden y “apegado a condiciones establecidas” y firmado por el administrador de la zona y un arqueólogo del centro INAH Puebla los músicos dijeron que ellos no cancelaban su actuación. Pero para sorpresa y enojo de muchos cholultecas defensores de ese patrimonio, el ya titulado pasante de arqueología que firmaba ese oficio era el antiguo pasante Arnulfo Allende Carrera que desde 2014 habíamos cuestionado y denunciado por sus excavaciones y participación en el proyecto comercial de RMV sobre esos suelos arqueológicos. El INAH parecía proceder nuevamente igual que en tiempos de RMV: comisionando a un arqueólogo, obligado (o con convicción), a cumplir un requisito que liberaba al INAH de cualquier responsabilidad sobre suelos que son su responsabilidad proteger. Legalmente todo en orden pero ¿éticamente?. El INAH tomaba nuevamente una decisión a todas luces contraria a una lucha “por la defensa de nuestro territorio y por la no imposición de proyectos y leyes que no representan ni benefician a Cholula” como expusieron en un documento escrito, divulgado y entregado al ayuntamiento de San Andrés Cholula los miembros de Cholula Viva y Digna.

El CatrinaFest se realizó finalmente a pesar del cuestionamiento y la desaprobación de los defensores de ese suelo patrimonial. Y resultó en el previsto desmadre. Se trasladó al lugar toda la violencia y las corruptelas que ya caracterizan a la zona de “antros” en el barrio de San Juan Aquiahuac. A los ambulantes no les respetaron el acuerdo de ubicación y los expendios de comida se quedaron sin ventas. Hubo abusos y atropellos en los pagos por permisos para los puestos autorizados y hoteleros reportaron asaltos y robos amén de toneladas de basura y usos inapropiados de solares aledaños. Dos mayordomos de Mexicaltzingo me comentaron que hubo nuevamente “falta de respeto” al “cerrito”.

Y en la segunda reunión de los inconformes con el ayuntamiento, convocados los comerciantes locales, aquellos que la Presidenta Municipal explicó fueron atendidos para la realización de ese evento, expresaron casi unánimes que “ese” no era el lugar adecuado para el festival.

La defensa patrimonial ¿había logrado hacer conciencia entre los ciudadanos que esos suelos tienen una vocación arqueológica? ¿Qué esos suelos resguardan una historia mesoamericana milenaria? ¿Que deben destinarse a la investigación histórica y cultural? ¿Qué son suelos con cultura viva y tradiciones milenarias? ¿Suelos para recuperar la memoria y construir el futuro? Si fuera así podríamos suponer que el INAH ha hecho su labor en las Cholulas investigando y educando a los cholultecas sobre el suelo arqueológico y la milenaria historia mesoamericana que éste resguarda. Pero como muestran los permisos que siguen otorgando para usos inapropiados de esos suelos, pareciera más bien que es el culto a la patrona Remedios sobre el cerrito lo único que todavía contiene y protege esos suelos arqueológicos de una destrucción total.