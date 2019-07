Impugnará Comuna resolutivo del juez por retiro de los colores del arcoíris de cebras peatonales: Rivera

La presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco, informo que la Sindicatura presentará una impugnación al resolutivo del juez que le exige que “de manera inmediata” retire los colores del arcoíris de la cebra peatonal de la calle 31 Oriente y Bulevar 5 de mayo.

Al término de las Jornadas de Participación Ciudadana en Santa María Xonacatepec, dijo ser respetuosa de criterios diferentes; sin embargo, refirió que no está de acuerdo porque fue una acción que impulsa la visibilización de una lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTI.

“Me parece que la decisión del juez no abona a un tema de combatir las formas de discriminación y me parece importante que se revise, que no sean causales de fobias soterradas que nos sigan dividiendo”, declaró.

La morenista comentó que su gobierno cumple con la normativa técnica, pues argumentó que la propia reglamentación de imagen urbana del municipio de Puebla faculta a pintar en algunas zonas en colores contrastantes.

De manera particular, expuso que el paso cebra pintada del color del arcoíris es para visibilizar de la lucha de los derechos de la comunidad gay en Puebla.

En ese sentido, la edil capitalina advirtió que la Comuna estará en la construcción de una ciudad incluyente, y continuará con estas acciones en apoyo a grupos vulnerables.

Asimismo, adelantó que será este mismo martes cuando se interponga el recurso legal para que se revise el tema; no obstante, respondió que será respetuosa de quienes opinen diferente, pero las cosas deben ser conforme a la ley y los principios internacionales de defensa de los derechos humanos.

En otro tema, Rivera Vivanco informó que está evaluando a todos los titulares de las dependencias municipales, a través de una evaluación técnica.

“Los cambios no se harán por presiones políticas, pero sí por los resultados que den los titulares y sus equipos de trabajo en el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal”, puntualizó.

Por lo tanto, se comprometió a hacer público si habrá bajas o “enroques” en el gabinete municipal en los próximos días.

No descartó la salida de algún secretario, pues dijo que aún están en proceso la evaluación técnica para la medición de resultados en su gobierno.

Por otro lado, Claudia Rivera refirió que están revisando y coordinando con el gobierno federal la estrategia de seguridad pública.

En su caso, informó que como alcalde fue electa, conjuntamente con la secretaria de Seguridad Pública, María de Lourdes Rosales, para ser la coordinadora de la Región Centro en la materia.

“Nos toca representar a Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Guerrero y Estado de México, y desde la estrategia en materia de seguridad hemos estado pidiendo que nos evalúen periódicamente”, refirió.

Cada bimestre, comentó que se miden los resultados del esquema de seguridad pública, seguridad ciudadana y de construcción de paz.

Al final, Rivera Vivanco pidió que los procesos electorales en las juntas auxiliares lo organice el Instituto Estatal Electoral (IEE) y no los ayuntamientos.

Adelantó que están en pláticas con los organismos electorales, y será el titular de la Secretaría de Gobernación, René Sánchez Galindo, quien dé a conocer los pormenores del proceso de dicha solicitud ante los tribunales federales.