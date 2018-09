Respalda CCE recuento de votos; se llegará más rápido a definición de la elección a gobernador

Al estado de Puebla le hace bien que haya un recuento de votos de la elección a gobernador, ya que no es sano que se continúe en un proceso de indefinición.

Aunque no será esta acción la que determine quién será el titular del Poder Ejecutivo estatal, sí representa un avance para llegar a la resolución definitiva, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana.

En entrevista tras acudir al XV Seminario Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Puebla, expresó que entre más rápido se termine con la incertidumbre, es mejor.

“Me parece bien, que bueno que se toma esta decisión y no dentro de dos meses, me parece que le va bien a Puebla y que lo más rápido posible podamos terminar con este proceso electoral, con un fallo de parte de la máxima autoridad en la materia”.

Respecto al acercamiento que ya tuvieron con Martha Erika Alonso, comentó que en nada afecta, toda vez que requerían comenzar a trabajar con quien hasta ahora es gobernadora electa, pero si el máximo órgano electoral define que no será ella quien lleve las rienda de las entidad, de inmediato se reunirán con quien se designe interinamente o a través de una nueva elección.

“No perjudica a nadie, al contrario, si resulta que se ratifica que ella es la gobernadora electa, habremos caminado y habremos dado pasos con anticipación en cuanto a la agenda empresarial, y si resulta que al final las instituciones electorales determinan que ella no es, en ese momento nos sentaremos con quien sea y empezaremos el trabajo con ellos”.

CNDH a veces defiende más a los victimarios

Sin referirse en particular al caso de Palmarito Tochapan, el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, expresó que en ocasiones difieren de las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque tal parece que en ocasiones defienden más a los victimarios que a las víctimas.

Expresó no conocer a fondo la recomendación emitida por el organismo defensor y dirigida, entre otros, al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, en la que señala que hubo ejecuciones extrajudiciales durante un operativo contra huachicoleros realizado en esa demarcación el 3 de mayo del año pasado, sin embargo dijo que hay personas que no actúan como tal y por tanto no se les debe proteger.

“Yo discrepo en muchos casos, no en este en concreto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en muchos de estos casos protege más al victimario que a la víctima y se preocupa más de los victimarios que de las víctimas”.

Montiel Solana se pronunció por mantener a las fuerzas armadas en las calles.