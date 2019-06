Casi listo, el reporte de la SFA sobre la deuda de RMV a través de PPS: Chidiac

El secretario de Finanzas del gobierno interino, Charbel Jorge Estefan Chidiac, reveló que está a punto de terminar el informe sobre la deuda contratada por el fallecido ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas a través de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), por lo que la administración de Luis Miguel Barbosa sabrá con puntualidad cuál es el monto de los préstamos obtenidos.

Los PPS “están revisados, aún no se le entrega el dictamen final al señor gobernador, pero no fuimos omisos en revisarlos y no tendrá el nuevo gobierno necesidad de cinco o seis meses como nosotros para saber bien a bien qué había dentro de la panza (sic) de ellos.

–¿Le entregarán esa información al gobernador electo (Luis Miguel Barbosa Huerta?

–Eso lo determinara el señor gobernador (interino, Guillermo Pacheco Pulido), si se lo entrega mejor al gobierno entrante para que determine.

–¿Pero ya está concluido el análisis? –le insisitieron.

–Estamos a punto de terminarlo –ratificó el funcionario.

–¿Y qué encontraron en este análisis, si es mayor la deuda que se reporta ante las instancias oficiales? –le cuestionaron.

–A ver –contestó Estefan Chidiac– se los digo, primero el señor gobernador tendrá que recibir el informe final en estos días y él determinará si se le deja al nuevo gobierno para que el nuevo gobierno determine la manera en que lo transparenta o si nos tocará a nosotros. El trabajo se hizo y costó mucho trabajo hacer la arquitectura de todo porque, bueno, finalmente había mucha información dispersa que no estaba tan fácil de encontrar, pero se hizo el esfuerzo y se encontró todo.

–¿Cómo que fue difícil de encontrar documentos?

–Documentos, contratos mucha información que estaba muy dispersa y no había un expediente con todo en un mismo lugar, entonces no fue fácil pero ahí está la información y que disponga el gobernador actual y el nuevo qué se hace con ello.

–¿Pero sí fue una cifra mayor a la reportada? –presionó un reportero.

–Ustedes más que yo lo saben no tiene ni que preguntarlo –reviró el secretario.