En pleno festejo patrio, comensales de Casa Linaloe fueron atracados

En pleno festejo por la Independencia de México, la noche del 15 de septiembre fue asaltado el restaurante Casa Linaloe, ubicado el Camino Real a Cholula número 7.

Dos sujetos armados con pistola despojaron de dinero, celulares y tabletas electrónicas, entre otros objetos, a los comensales que ahí se encontraban.

En un vídeo difundido en redes sociales se observa cómo dos sujetos armados vestidos con sudaderas y gorras negras, cubiertos con la mitad del rostro obligan a ingresar al personal que estaba afuera recibiendo a los clientes.

Uno de los delincuentes se queda en la puerta, mientras el otro saca una pistola y mientras camina apunta a los presentes.

El individuo recorre los pasillos recogiendo las pertenencias de la gente, mientras que el que se quedó a vigilar comienza a hacer lo propio en las mesas que se ubican en la entrada.

La gente no opuso resistencia e inmediatamente levanta las manos para que no quepan dudas al malhechor de que no esconden nada.

No obstante, una clienta alcanza a esconder algunas pertenencias mientras los individuos armados se encuentra atracando a otros asistentes.

Al respecto, Arturo Delgado, presidente de la Asociación Poblana de Restaurante y Prestadores de Servicios (Aprepsac), indicó que en el presente año han sido cuando menos diez asaltos los que tienen registrados.

En entrevista, consideró que la cifra no es alta, sin embargo también admitió que de los 300 establecimientos agremiados con los que cuenta la agrupación, solo alrededor del 5 por ciento tiene el botón de alertamiento.

Consideró que hay varios factores que inciden para que los propietarios no instalen el dispositivo, uno de ellos es costo elevado que tendrían que pagar.

Por otra parte, urgió a que se pongan en funcionamiento las mil patrullas que anunció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para combatir la inseguridad.

En tanto que a los comensales les recomendó no exponer sus objetos de valor y estar al pendiente de los mismos cuando acudan a los restaurantes.