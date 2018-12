Carta abierta a Andrés Manuel López Obrador

Señor director:

Observamos con interés y emoción su toma de protesta y la ceremonia en la que recibió el bastón de mando de los pueblos originarios de México. Uno de los reiterados compromisos que usted adquirió con nosotros fue atender el patrimonio dañado por los sismos de 2017 y sobre ese tema es que le escribimos.

Están por cumplirse 15 meses de aquellos eventos y el escenario que presenta la atención de los bienes culturales afectados, en especial los religiosos, es caótico en varios sentidos pese a las declaraciones por parte de las autoridades responsables que lo niegan. Tal situación la propician en gran medida las decisiones erráticas de los directivos involucrados; es así que haber dado prioridad a los templos con averías mínimas derivó en que los que presentan daños estructurales graves han empeorado su condición y el monto que ahora se precisa para rescatarlos es mayor; otro factor que afecta el avance de las obras es que los recursos del seguro INAH fluyen a cuentagotas y el resultado es: obras interrumpidas, obras que no inician, y una problemática social que se complica cada día más. No se diga del estancamiento de los procesos relativos a la contratación de obra que será financiada por Fonden.

Tal desorden está propiciando el desastre que en varios sentidos viven las comunidades a causa de la privación de sus templos ya que éstos constituyen el centro de la vida cotidiana, el eje sobre el cual giran desde antaño festividades y formas de organización que les dan sentido de pertenencia, razón de ser y cohesión; rasgos culturales que se encuentran en riesgo y las están obligando a reestructurar sus prácticas en espacios no adecuados. En varias poblaciones de la Mixteca poblana priva el desaliento social, la ira se palpa y pone en peligro la armonía de la región. En Chila de la Sal, cuyo templo resultó con daños severos las personas expresan con frecuencia: “Nos duele el corazón ver así nuestro templo y si el gobierno no va a componerlo ¡pues que nos deje a nosotros hacerlo! Los de Tulcingo nos ofrecen ayuda para demolerlo y construir uno nuevo, ¡sólo queremos el permiso!” Tal ambiente de desasosiego crispa las emociones, dificulta nuestra labor como agentes del INAH, y, por qué no decirlo, nos expone a riesgos. En algunos lugares, como Huehuetlán el Chico y Chila de la Sal, se nos recibe ya con una actitud agresiva. Sin embargo, este descontento, nuestras autoridades centrales y locales se mantienen insensibles; parecieran habitar en un mundo distinto y distante de estas realidades.

En el contexto anterior, el reiterado propósito de la Lic. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, relativo a la creación de escuelas–taller de oficios para que las comunidades se involucren en el rescate del patrimonio, aunque idóneo en los meses que siguieron a los sismos, hoy en día es incongruente con la situación que se vive al suroccidente de la Mixteca poblana, porque instrumentar tal proyecto y conseguir la recuperación de esos saberes tradicionales requerirá de tiempo. Sin embargo, aplazar más el inicio de los trabajos ni la gente ni tampoco los inmuebles más dañados lo aguantarán. Es preciso replantear tal intento y tomar en consideración la oportunidad que brindan las obras en curso para instruir.

Por lo que atañe a los inmuebles que se financiarán con recursos del Fonden, el inicio de los trabajos se vislumbra lejano para varios templos en la Mixteca porque habrán de someterse a licitación pública, como lo establecen las leyes en la materia, asimismo, por la indefinición y estancamiento de meses de esas gestiones en el INAH, sin contar las complicaciones inherentes al hecho de haber transferido al Fonden obras ya iniciadas. El marco legal respectivo contempla la excepción, aplicándola se podría reducir el tiempo y simplificar los trámites que requiere un concurso y a la vez se aminoraría el descontento social. Audite, establezca controles, supervise, pero, por favor, intervenga para que se consideren las opciones legales para la contratación de obras y no se demore más el arranque de los trabajos. Usted se comprometió con la recuperación del patrimonio afectado por los sismos.

Y ya que se ha propuesto preservar la memoria de Zapata, entre otros próceres más, aprovechamos la ocasión para comentarle, que el museo casa Emiliano Zapata, ubicado en Ayoxuxtla de Zapata, Puebla, en donde se sabe que se firmó el Plan de Ayala, resultó con múltiples afectaciones y por motivos que no viene al caso mencionar, no cuenta con financiamiento alguno para su rehabilitación. Con una renovada esperanza de que el cambio sea real para los pueblos de la Mixteca poblana.

Atentamente

Arq. Rutilia Amigón Amigón

Antrop. Cecilia

Vázquez Ahumada

Rest. Elisa Ávila Rivera