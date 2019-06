Cárdenas reconoce derrota, pero destaca ventaja en Puebla y zona metropolitana

Enrique Cárdenas Sánchez, ex candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, admitió su derrota en la elección de gobernador, reconociendo que quedó en segundo lugar en las preferencias.

Sin embargo, destacó que obtuvo una amplia mayoría en la ciudad de Puebla, así como en la zona metropolitana y principales centros urbanos.

En rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas, el ex contendiente destacó, sin abundar en detalles, que el proceso electoral dejó mucho que desear.

El académico comentó que seguirá dando la batalla por esta entidad, ya que no se metió a la política solo para buscar una posición en la administración pública.

“No me comprometí con Puebla para acceder a una posición de poder, no competí para ganar un puesto y enriquecerme a costa del patrimonio público. Tomamos la decisión de participar en la elección en un momento difícil para Puebla y para México, salimos a dar la cara por Puebla y con sus ciudadanos, y el hecho de que no hayamos ganado no implica que ese compromiso termine hoy”.

Durante la campaña, dijo Enrique Cárdenas, miles de poblanos ganaron confianza, credibilidad, esperanza y un empoderamiento que como sociedad no pueden dejar ir.

Abundó que también demostró con propuestas viables, eficaces, basadas en evidencia e investigación y no en ocurrencias, que posible sacar a esta entidad federativa de su atraso, de su polarización y de la inseguridad.

El ex contendiente estuvo acompañado de Héctor Larios, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; Fernando Belaunzarán, integrante de la Coordinadora Nacional del PRD; de la perredista Roxana Luna Porquillo, de Fernando Morales, líder estatal de Movimiento Ciudadano; así como de Gabriel Hinojosa, coordinador de campaña.

Genoveva Huerta, dirigente estatal del albiazul, y Ana Teresa Aranda, quien fungió como vocera de la campaña, no asistieron al encuentro con medios de comunicación.