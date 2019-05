Cárdenas no descarta buscar alianza con Jiménez para denunciar anomalías electorales

Enrique Cárdenas Sánchez, candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, anunció que de ser necesario se aliará con Alberto Jiménez Merino, abanderado del PRI a la gubernatura de Puebla, para interponer una denuncia por las amenazas que hay contra ediles y población en general para que no se pronuncien a favor de un abanderado distinto al morenista Luis Miguel Barbosa.

Añadió que precisamente por el amedrentamiento, mucha gente no quiere decir realmente por quién votará, y eso le dará el triunfo el domingo próximo.

“Si vale la pena, sí, porque es el mismo problema que puede tener otro partido”, expresó durante entrevista en el Centro Mexicano y Universitario de Ciencias y Humanidades, donde sostuvo un encuentro con los estudiantes.

Abundó que una muestra de que las amenazas lanzadas por Morena se están cumpliendo son las auditorías iniciadas a Guillermo Velázquez Gutiérrez, alcalde de Atlixco y ex director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de ese municipio.

El ex director de Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) comentó que las instituciones públicas no son para usarse como garrote político, pero eso es lo que está ocurriendo en la entidad al comenzarse todas las revisiones mencionadas.

“Ayer supimos de auditorías al presidente municipal de Atlixco, él estuvo conmigo en un mitin fuera de horas de oficina y lamento que reciba dos auditorías. Es usar las instituciones públicas como garrote, eso es lo que no puede ser, los ciudadanos no nos merecemos eso, las instituciones son para lo que están hechas no para usarse como garrote político”.

Otra muestra, indicó Cárdenas, es el despido injustificado de Dulce Gabriela Guzmán Vázquez, quien fungía como coordinadora de Unidades de Bienestar en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, pero fue removida del cargo tras acudir a uno de los mítines que él realizó en ese municipio.

Ante esos hechos, insistió el candidato, hay gente que ha ocultado su preferencia electoral, lo que ha generado que haya un número importante de indecisos.

Expuso que debido a que no hay garantías para los ciudadanos, pocos son los que se atreven a hacer una denuncia formal, toda vez que temen represalias.

“Eso es lamentable en nuestro estado, en nuestro país, prácticamente tienes que ser un héroe para aventarte una denuncia pública. En cualquier democracia decente, razonable, sensata, la denuncia no es un problema tan grave”.

No hubo cancha pareja

En un balance de la campaña que ayer culminó, Enrique Cárdenas Sánchez comentó que la cancha no fue pareja y que los dados se cargaron hacia el partido de izquierda.

También responsabilizó al gobierno del estado de los incidentes que pudieran ocurrir el 2 de junio, aunque confió en que no se presenten.

Reiteró su llamado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a estar al pendiente del desarrollo de la jornada electoral y, sobre todo, de que no se cumplan los amagos.

“Estaremos vigilantes de la elección; esperemos que no haya ningún tipo de incidente como casi nos tienen acostumbrados en Puebla, responsabilizamos al gobierno del estado, a las autoridades, convocamos a la Fepade a que esté pendiente para que las amenazas”.

Ciudadanos que no voten no se pueden quejar

Los ciudadanos que no salgan a votar no tendrán que quejarse, ya que dejaran pasar su derecho a elegir gobernador, opinó el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas.

“Si no tienes nadie por quién votar, te la acepto, pero aun así hay que ir a votar nulo. Eso te da derecho, yo creo, de seguir diciendo esto está bien, esto está mal, me voy a quejar. Si no votas por nadie, a pesar de que haya opciones y porque te da flojera…entonces vota nulo, pero ejerce tu voto. Si es por pura flojera, perdón, ahí si no estoy de acuerdo, te friegas”, comentó.

El ex rector de la Universidad de las Américas Puebla culminó ayer sus actividades proselitistas con un encuentro con habitantes del distrito 16, en Puebla capital, a quienes indicó es el único que puede dar certeza, desarrollo y seguridad a todos los poblanos.