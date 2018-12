Canto o graznido

Platicando con un amigo, Moreno hasta las cachas (del partido, no de la piel), me di cuenta de lo inútil de mi intento por abrir puentes de diálogo fructíferos con ellos. Pensaba que se les podía hacer ver que, cambiando el orden y la jerarquía de las prioridades, el Presidente AMLO y Morena podían convocar e integrar, en una estrategia coherente, a la mayoría de la población hacia objetivos de consenso universal como la construcción de la Paz y, en ese camino, abordar los asuntos, también casi universales, de la impunidad y la corrupción, la desigualdad y la pobreza, del Estado de Derecho, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.

Para tal estrategia resultaba indispensable el llamado a la reconciliación nacional, que se prometió y no se hizo el 1º de diciembre, en torno al objetivo superior de la Paz. Los adversarios políticos e ideológicos (los demás partidos políticos y los intelectuales “conservadores”) podrían ser convocados a la cuestión fundamental: la lucha contra las mafias de los grandes negocios criminales, con ramificaciones en la sociedad y en el Estado, dedicados al contrabando de armas, drogas, personas, y en general, a la producción de enormes ganancias mediante la delincuencia.

Por supuesto que eso no elimina la posibilidad de construir también una alternativa al modelo neoliberal (que no la tienen) o de recuperar el modelo del Estado de Bienestar (que tampoco la saben) y, en esa medida, afectar los intereses de quienes se opongan, pero siempre en el contexto de la construcción de la Paz.

Bueno pues mi amigo me hizo sentir hasta ridículo por pensar en esa remota posibilidad, aunque yo consideraba importante no descartarla. Su lógica es demoledora. La estrategia de gobierno de AMLO no sigue una hoja de ruta de aplicación coherente. Su aparente dispersión obedece a una razón fundamental: mantener y acrecentar su poder. Hoy puede apuntar hacia un horizonte y mañana a otro, pero si te fijas, las dos tienen un sólo eje: mantener tensa la relación con sus partidarios y hacerlos participar todos los días, ya en el debate, ya en el seguimiento de las medidas de gobierno, ya en las consultas o en las movilizaciones de apoyo.

En otras palabras, no tenemos un Presidente de todos los mexicanos, sino uno que representa a sus partidarios, simpatizantes y aliados, contra los otros que aparecen como los adversarios por el sólo hecho de no compartir las propuestas o los métodos de Morena. Y en dónde las verdaderas mafias de delincuentes, que ya no serán enemigas porque AMLO no tiene enemigos, sólo son caracterizadas como corruptas que actúan favorecidas por las condiciones de pobreza, dado que ahí reclutan a sus sicarios. Por eso la Guardia Nacional, las becas, la regulación legal de la marihuana y la probable Amnistía.

En mi anterior blog escribí que esperaba que con los tiempos de reflexión del fin de año podríamos quizá iniciar el próximo con ese llamado a la reconciliación nacional y la convocatoria a todos para la construcción de la Paz. Entre los argumentos de mi amigo, el Presupuesto del 2019 presentado por la Secretaría de Hacienda, el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, y el anuncio de que AMLO no se tomará unos días de vacaciones, he terminado por perder toda esperanza.

Los argumentos de mi cuate encuentran su apoyo todos los días. El presupuesto viene a reafirmar que el eje de la estrategia de gobierno se llama AMLO y, a partir de ahí, se abordarán los demás asuntos. La lucha contra la desigualdad y la pobreza se llaman Tren Maya, subsidios a los adultos de la tercera edad, a los jóvenes, a los discapacitados, etcétera, y así en los demás objetivos, todos pasando por el prisma refractario de la luz que irradie el poder iluminado y las circunstancias definidas por las consultas. Tampoco cabe echar el grito al cielo. El modelo neoliberal mexicano continuará en una modalidad asistencial (una Noruega tropical, diría John Womack), aunque igual de mediocre en su capacidad de generar crecimiento. Se trata de un presupuesto que, como dijo Enrique Quintana en El Financiero, “tranquiliza, pero no entusiasma”.

Por su parte, el Encuentro para Construir Paz y Seguridad fue en realidad el primer paso para configurar de manera práctica la Guardia Nacional bajo el mando militar, antes del proyecto de reforma constitucional y no se diga de la consulta popular. Y sin embargo, ahí se dijo que no se debe combatir la violencia con la violencia. En fin, lo que quiero decir es que fue un encuentro más para la seguridad pública, en la que resulta indispensable el fortalecimiento de la fuerza legítima del Estado, que para construir la Paz, en la que deben intervenir el conjunto de las instituciones del Estado y las organizaciones y personas de la sociedad civil.

Por último, el anuncio de que AMLO no descansará el fin de año me lleva a pensar que en realidad su año comenzó el 1º de julio y que no cabe esperar ningún viraje en el timón. Mientras tanto yo sí me voy de vacaciones un par de semanas. Y en espera del primer borrador de la Constitución Moral inspirada en la cartilla de Alfonso Reyes, evocaré sus palabras cuando escribió:

“Hay una voz que viene del fondo de nuestros dolores pasados; hay una invisible ave agorera que canta todavía: tihuic, tihuic, por encima de nuestro caos de rencores. ¡Quién lograra sorprender la voz solidaria, el oráculo informulado que viene rodando de siglo en siglo, en cuyas misteriosas conjugaciones de sonidos y de conceptos todos encontrásemos el remedio a nuestras disidencias, la respuesta a nuestras preguntas, la clave de la concordia nacional!”

Hermosas palabras de Don Alfonso Reyes. Pero parece que en el gobierno que se dice de la cuarta transformación no escucharemos el tihuic, tihuic, del ave agorera para apaciguar nuestros rencores y convocar a la concordia, sino el horrible graznido del ganso para azuzar a los primeros y ahuyentar a la segunda.