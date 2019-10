Camaleones

Augusto Monterroso, ese estupendo demiurgo guatemalteco autor de numerosos cuentos breves entre los que se cuenta el más afamado de este estilo, el de El Dinosaurio, escribió una fábula que viene estupendamente bien para describir el clima político y social que nos rodea: El Camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse. A grandes rasgos, la trama se ubica en un “…país muy remoto, en plena selva” donde el camaleón, acostumbrado a cambiar de color pues le había dado por la política, se encontraba enteramente desconcertado pues los demás animales, asesorados por la zorra, habían adoptado un método para poder ver el auténtico color del camaleón: colocarse unos lentes de colores. Finalmente, el camaleón decidió entrarle también al sistema y utilizar los lentes. “Entonces –narra Monterroso– era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales a medida que cambiaban de colores, según el clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día de la semana o a esa hora del día o de la noche”. El asunto es que, después de un tiempo, hasta el sistema debía regularse. “Además de lo estatuido por el reglamento –continúa Monterroso– que se redactó con ese fin, el derecho consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las cuales, si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse o para descubrir el verdadero color de alguien, podía recurrir inclusive a sus propios enemigos para que se lo prestaran, de acuerdo con su necesidad del momento, como sucedía entre las naciones más civilizadas”. Por supuesto, como habrá adivinado quien lea esto, Monterroso está haciendo una metáfora de la política en el orbe y de la escandalosa incapacidad de los que la hacen de mantenerse en una misma vertiente ideológica. Hoy, por el contrario, se pelea por un color, pero cuando es necesario, se adopta el otro, descaradamente.

Algo así hemos presenciado recientemente con nuestros camaléonicos diputados locales en el estado de Puebla, donde una mayoría de Morena rechazó sin chistar la posibilidad de legalizar el matrimonio igualitario y el aborto en Puebla, conceptos que le resultaban fundamentales en el discurso y en la campaña. A nadie se nos olvida que Morena dice ser de izquierda y sabemos que muchos de estos diputados llegaron a sus curules sustentados en discursos de inclusión y apertura, especialmente dirigidos a las mujeres y a la comunidad LGBT. Pero estos días, como en la fábula de Monterroso, decidieron colorearse de azul y seguir a Acción Nacional en una de las votaciones más incomprensibles y, por lo mismo, censurables. Del mismo modo se pintaron ahora de verde, blanco y rojo, muy al estilo del Revolucionario Institucional que, en sus momentos más álgidos, recibía línea del Ejecutivo y, en una disciplina de partido sin par, dictaba el proceder a sus diputados, como sucedió recientemente. Por supuesto, no solo fueron ellos los que votaron de esa manera, también los hubo priistas, panistas, del PES y del PT; sin embargo, unos cuantos se mantuvieron en su línea ideológica y votaron a favor de que estas iniciativas pasaran. Sorprende e indigna, en verdad, semejante votación, no solo desde su origen en Casa Aguayo, sino por los actores que las provocaron. ¿Qué no tienen convicciones? ¿Estamos condenados a confirmar el conservadurismo ramplón del que es estereotipo este Estado? Como reporta el portal de la revista Expansión, en nota firmada por Elvia Cruz: “… 27 legisladores se opusieron, entre ellos, la morenista Vianey García, quien en su toma de protesta llegó al pleno del Congreso poblano con una bandera del movimiento LGBT+. En contraste, seis diputados votaron a favor del reconocimiento de los matrimonios igualitarios y otros seis se abstuvieron. (…) Antes, el diputado morenista Héctor Alonso Granados subió a tribuna con el pin de un feto y pidió a sus compañeros no ser rehenes de “minorías”, lo que provocó que activistas que se encontraban en galerías del recinto le gritaran “¡homofóbico!”. (…) La priista Rocío García Olmedo también buscó modificar el artículo 294 del Código Civil para que el matrimonio fuera definido como ‘unión entre dos personas’, pero su planteamiento fue rechazado y la definición quedó en que será entre ‘un solo hombre y una sola mujer’. Ante el rechazo, adelantó que pedirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta norma”.

No obstante, no es la primera ocasión que semejante cosa sucede. En el pasado reciente, los priistas le hicieron el trabajo a Acción Nacional y se pintaron de azul para ellos proponer una ley “de protección a la vida”, ni más ni menos, como recordará quien lea esto. Se suman a estas prácticas camaleónicas personajes del periodismo más chayotero, claramente señalados por sus flagrantes corruptelas, ahora convertidos en adalides de la pureza… ¡que les crea quien no los conozca! Otros, reporteros de poca monta que antes mendigaban entrevistas y hasta apoyos económicos y ahora fabrican información falsa en ataque artero a aquellos que los apoyaron. O aquellos que se manifiestan por las calles exigiendo justicia por Ayotzinapa y por el 68, pero hoy callan escandalosamente ante el aumento del pasaje y el ignominioso proceder de las y los congresistas de “izquierda”. Camaleones, camaleones todos.