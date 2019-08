Buscan 6 panistas convertirse en consejeros nacionales y 22 en consejeros estatales

Un total de seis panistas, entre los que destaca el actual dirigente municipal, Pablo Rodríguez Regordosa y su esposa, la diputada local, Mónica Rodríguez Della Vecchia buscan convertirse en consejeros nacionales de este partido político.

En rueda de prensa, Fernando Sarur Hernández, secretario general del Comité Municipal, informó que otros 22 panistas buscan convertirse en consejeros estatales.

Afirmó que para conformar el Consejo Nacional en la ciudad de Puebla se inscribieron seis militantes, entre quienes figuran Pablo Rodríguez, Mónica Rodríguez, el ex dirigente estatal Juan Carlos Mondragón Quintana, el ex diputado local Mario Riestra Piña, la ex legisladora Verónica Sánchez Agis y Marco Antonio Porras Reyes Alamina.

Estos panistas irán a la Asamblea Municipal donde saldrán electos dos hombres y dos mujeres.