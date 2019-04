Líder del sindicato de burócratas del estado advierte a sindicalizados que habrá sanciones para quien no asista a la marcha del 1 de mayo

A pesar de violentar la Ley Federal al Trabajo, la líder del sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), Virginia Socorro Meza Cruz, publicó una circular en todas las áreas del gobierno del estado en el que obliga al personal sindicalizado a participar en la Marcha del 1 de Mayo, a propósito del Día Internacional del Trabajo.

De acuerdo con el oficio número 04/2019, la secretaria general argumenta que según el Artículo 82, “será motivo de sanción económica con un día de haber la falta de asistencia sin causa justificada, al desfile conmemorativo al día primero de Mayo”.

Incluso, pidió a los trabajadores estar pendiente de las indicaciones que brinden los delegados sindicales, a fin de que se pongan de acuerdo para asistir a la marcha del miércoles con la misma vestimenta.

Esta indicación viola la Ley Federal del trabajo (LFT) que en su Artículo 73 marca que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso.

Si se quebranta esta disposición, señala que el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

El documento en poder de esta casa editorial fue dado a conocer por los mismos burócratas de la administración estatal, quienes acusaron a Socorro Meza de incurrir en abuso de autoridad y tratos despóticos con el personal sindicalizado.

En la circular refiere que de conformidad con la Declaración de Principios de los Estatutos Internos y lo dispuesto en los artículos 19 y 20, el Comité Ejecutivo del Sindicato determinó que los trabajadores participen en actos cívicos sociales como la marcha por el Día Internacional del Trabajo.

Asimismo, argumentó que el personal sindicalizado deberá acudir a las citas hechas por la dirigencia, por lo que este jueves 1 de Mayo deberán estar presentes a partir de las 7 horas en la calle Huejotzingo, esquina con Avenida Juárez, en la Colonia La Paz, de donde partirá la movilización.

Los burócratas además deberán reportarse con sus delegados y subdelegados para el control del mismo personal.

Llama la atención que la circular fue girada con copia al gobernador Guillermo Pacheco Pulido; el presidente del Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla; el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; y el secretario de Finanzas, Charbel Jorge Estefan Chidiac.

No es la primera vez que la secretaria General del Sindicato de Burócratas incurre en este tipo de faltas, luego que hace unas semanas trabajadores del gobierno estatal denunciaron que también ha participado en prácticas proselitistas con miras a las elecciones extraordinarias del 2 de junio.

Socorro Meza ha hecho público su respaldo al candidato Enrique Cárdenas, como en su momento lo hizo con Martha Érika Alonso Hidalgo.

Al final, los sindicalizados reclamaron a su dirigente a no ejercer coacción o intimidación para beneficiar a un candidato, tras aclarar que no ejercen “voto corporativo”, así como a no obligarlos a participar en la marcha del 1 de Mayo.

Virginia Socorro Meza Cruz, quien es trabajadora de la Secretaría de Finanzas, tomó posesión el pasado 1 de enero de 2018 para un periodo de tres años, según marca el estatuto. Su elección se dio en medio de acusaciones amenazas, compra de votos e imposición por parte del ex secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.