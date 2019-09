Karen Berlanga acepta que está siendo auditado el gobierno de Pacheco Pulido

La titular de la Secretaría de la Función Pública, Karen Berlanga, admitió que el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido para el que trabajó como Contralora, también está siendo auditado por la sospecha de anomalías y hasta la comisión de posibles delitos.

No obstante, la funcionaria no quiso dar detalles de la auscultación, ni tampoco responder sobre la entrega de títulos irregulares de posgrado a ex funcionarios estatales ni la malversación de fondos para la reconstrucción denunciada por el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

La funcionaria fue entrevistada antes de iniciar el convite del Huey Atlixcáyotl en Casa Aguayo este mediodía y cuando se le preguntó sobre las auditorías ordenadas por Barbosa, respondió:

“Tenemos que ser muy responsables en cuanto a los tiempos y los procesos, todo proceso y todo caso lleva un tiempo determinado y hay temas bien sensibles y bien claros”.

-¿Licenciada, cuánto tiempo va a tardar las auditorías a las anteriores gestiones del gobierno del estado?-le interrogaron

-Dependen de cada caso, sería insensible de mi parte darte una fecha. Lo que sí te puedo decir es que es la tarea y la encomienda del gobernador darle seguimiento a las cuestiones que se dieron en administraciones pasadas-manifestó

-¿Son los tres ex gobernadores?-le cuestionaron.

-Eh…, él fue muy claro en su toma de protesta, yo creo que todos ustedes estaban presentes, que son los anteriores, desde 2011 hasta la fecha. Muchas gracias-dijo, queriendo dar por terminada la entrevista.

-¿Qué más se está investigando ahorita?-le insistieron

-Son muchas auditorías, de manera natural y como una forma de trabajo se llevan auditorías, es decir, no se audita solamente porque haya un caso en específico, se audita de manera natural porque hay que dar seguimiento a cómo se gastan los recursos tanto estatales como federales. Hay muchos temas, están en proceso todas, tenemos que ser muy claros en cómo es la cadena, es decir, hasta donde llega la Función Pública, si son faltas graves o no graves y de ahí se irá al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía, entonces tenemos que ser muy puntuales como funcionarios y como medios para entender qué fin va a dar y cada quién lo que le toca de esa posición-contestó; ya no quiso responder a otras dos preguntas sobre la malversación de fondos para la reconstrucción y los títulos de posgrado irregulares.