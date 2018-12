Barras bravas, autocrítica mansa

Lo de River–Boca es más que un tango, y si bien el periodismo nacional lo reprobó ampliamente, al omitir sus concomitancias con el caso mexicano incurre en evidente milonga, no en su acepción de género musical sino en esa otra que identifica tal palabra con dejadez, descuido, tibio apoltronamiento. Aquí no seremos tan pasionales como los argentinos, pero las rancheras no las cantan mal los “grupos de animación” autóctonos, subvencionados por las cada vez más franquicias de Primera y Primera A que cayeron en el vicio de contratar pandilleros para que “alegren” sus desabridos partidos con cantitos que son una mala copia de los que se estilan por el Río de la Plata, como copia ominosa son las pedreas a los autobuses del “odiado” rival (Monterrey–Tigres, Pumas–América), zacapelas entre porras adversarias (Atlas–Toluca, tapatíos y regios de ambos lados), incluso con muertos (Veracruz), heridos, partidos suspendidos y otras gracias brutalidades. Y todo esto sin que nadie investigue ni se responsabilice seriamente por llevar paz y justicia al desdichado futbol nacional. Y eso a pesar de abundantes experiencias sobre lo que puede provocar la impunidad hecha ley en materia de escalamientos a la larga incontrolables. Que fue justamente lo que sucedió en Argentina, donde la autoridad prohíbe el acceso a los estadios a seguidores del equipo visitante, y donde los barristas pasaron de simples vagos a sueldo a extorsionadores de dirigentes y jugadores, y elementos de presión política dentro y fuera de los clubes, involucrados en delitos de todo tipo (ejemplo a la mano: la víspera de la pedrea al autobús del Boca y la suspensión de la desdichada final de la Copa Libertadores la policía se había incautado 300 entradas en casa del barrista más matón del River Plate, listas para proporcionarle al tipo ganancias cercanas al medio millón de dólares).

Liguilla al rojo. El sábado se clasificaron los dos primeros semifinalistas: el Cruz Azul estaba cantado de antemano no así el Monterrey, en pugna aparentemente pareja con el campeón saliente. Los cementeros habían dejado tan encarrilada la eliminatoria desde el Corregidora (0–2) que, de hecho, les sobraron los 90 minutos del Azteca. Y lo pagaron sus seguidores, que encontraron a su equipo muy remiso en partido sin historia, ante un Querétaro luchón pero muy limitado. Quitando el temprano chispazo de Elías Hernández, traducido en un gol de bandera (4’), lo demás valió bien poco. Y para colmo, tijereteado a lo loco por un árbitro a quien las consultas a la pantallita del VAR se le volvieron ciencia.

El Monterrey fue más que el Santos tanto en la ida (1–0, con la vistosa chilena de Rogelio Funes Mori) como en la vuelta (0–2 en el Corona). También ahí hubo VAR, y no es seguro que haya aclarado el posible penal de Doria sobre Avilés Hurtado. Los dos goles Rayados cayeron en apenas cinco minutos (Nico Sánchez 53’ y Funes Mori 58’) y eso fue todo.

Las emociones se dieron cita en CU, donde Tigres –vencedor 2–1 en la ida– acabó pagando con creces el conservadurismo dormilón del Tuca, que se le desfondó en la segunda mitad. Abrió la cuenta González (52’) y lo que enseguida vino fue trepidante: cañonazo de Carioca para empatar a uno (54’), pronto desniveló Mora (59’) y el corte de caja lo hizo Alustiza (92’), aprovechando un contragolpe modélico para poner 4–3 el global. Lo que hagan más tarde América y Toluca ya lo sabrá a estas horas el amable lector.

El VAR “se hace pato”. Así lo dijo el jueves Miguel Herrera y, casi de inmediato, Arturo Brizio saltó en defensa del mancillado honor del neoarbitraje electrónico. Pero mientras no se demuestre lo contrario, efectivamente el VAR seguirá siendo una herramienta útil solamente a medias, limitada por unas reglas de aplicación timoratas y por la consabida ineptitud de nuestros jueces dentro y fuera del campo. Nada tiene de raro que, coincidiendo con el clamor del siempre explosivo Piojo Herrera, se hayan pronunciado en el mismo sentido otros directores técnicos activos en la liguilla, como Hernán Cristante (Toluca) y Salvador Reyes (Santos), extrañados del silencio del VAR ante jugadas de área altamente sospechosas que el árbitro central dejó seguir. Y aunque de cara a la prensa no hayan imitado a sus claridosos colegas, razones no les habrían faltado a Rafael Puente (Querétaro) y David Patiño (Pumas) para pronunciarse en el mismo sentido, perjudicados como fueron por el silencio del central y de sus asesores varistas ante acciones que habrían tenido que traducirse en sendos penales a favor. Lo peor llegó el sábado en el Azteca de la mano del juez central Jorge Pérez, que no se hizo pato pero sí se exhibió como un árbitro peor que cualquier aficionado de televisión, incapaz de clarificar ni con profusión de imágenes repetidas desde el VAR lo ocurrido en aquella jugada en que Méndez fingió un penal (señalado así en primera instancia por el inepto silbante), y luego de cuatro minutos de consulta concluyó en la marcación de una supuesta falta ofensiva previa al servicio mal controlado por el autor del burdo clavado posterior.

Evidentemente, contra la probada incapacidad de nuestros árbitros “profesionales” no hay ayuda tecnología que valga ni partido a salvo de falseamientos, sean o no voluntarios. Pero por otro lado –y perdón por ser tan reiterativo–, mientras el VAR se reduzca a intervenir para solamente aclarar dudas sobre goles al filo del offside o tarjetas rojas mal aplicadas, su utilidad será tanta como la de un cuchillo sin filo o un auto con dos llantas ponchadas. O se concede a las bancas el beneficio de desafios al estilo del tenis –acotados por reglas coherentes–, o seguiremos a expensas por yerros o caprichos arbitrales, salvo en los muy acotados casos que señala el torpe reglamento actual.

México, subcampeón femenil Sub 17. Para darnos una idea del mérito que tiene el subcampeonato conseguido en Uruguay por las chicas mexicanas baste este dato revelador: en España –que les ganó 2–1 la final– el futbol femenil lleva cerca de 30 años como actividad profesional, mientras que entre nosotros acaba de ajustar catorce meses y está en los balbuceos. Nunca se me olvidará lo declarado por Milan Miljanic –célebre entrenador yugoeslavo, visitante nuestro al frente del Estrella Roja de Belgrado a finales de los 60– al ser interrogado acerca del futbol mexicano luego de un partido contra el Necaxa: cuando los periodistas esperaban alguna referencia al juego recién concluido, el que sería DT del Real Madrid lo que les expresó fue su asombro ante la calidad del futbol… ¡de los infantiles que habían jugado el intermedio, con tanta enjundia que el inicio del segundo tiempo de aquel encuentro internacional se retrasó unos minutos! Eso mismo, creo yo, denota el magnífico desempeño de las adolescentes mexicanas en el mundialito de Montevideo: una facilidad innata para jugar futbol, un pulimento técnico de primera y un coraje de leonas para comprometer la justa victoria de las españolas, mucho más experimentadas y mejor entrenadas a pesar de su corta edad.

Mientras eso ocurría en la margen oriental del Río de la Plata, en nuestro país los equipos femeniles de América, Pachuca, Chivas y Tigres se enfrascaban en la liguilla final de la categoría. Mucha garra y poquísimo futbol sería la síntesis de sus empeños. Por suerte, pronto estará lista para el relevo la generación de las flamantes subcampeonas Sub 17, cuya clase sin duda va a representar un salto cualitativo importante y un notable impulso hacia niveles de juego superiores. Porque si hay futbol femenil en México, ello se debe más a la presión de la FIFA que a la voluntad de la Femexfut y sus gavilleros, reacios aún a emprender una real profesionalización de la actividad, que permita a las jugadoras dejar atrás su actual etapa de amateurs mal entrenadas y precariamente retribuidas.

River–Boca, ¿sí o no? Primero, fue la directiva del Boca la que se resistía a jugar, aduciendo que el título de la Libertadores le pertenecía por haber violado la hinchada riverplatense un montón de artículos del reglamento de la Conmebol. Y cuando se les convenció de que había que viajar a Madrid para celebrar la final en el Bernabéu, saltó la del River, a nombre de los 66 mil aficionados y socios que pagaron por ver la final en su estadio y tendrían que verla por televisión… o desplazarse hasta Madrid, desembolsando cifras inalcanzables por la gente común de un país al borde de la quiebra.

Mientras en Buenos Aires se debate si van o no van, y a Leonardo Ponzio, capitán del River, lo reclama la justicia española como presunto involucrado en el amaño de un partido de 2012 en Zaragoza –Javier Aguirre figura en el mismo sumario como entrenador que era del equipo aragonés–, el Real Madrid se enfrenta al monumental enredo de destinar cierto número de entradas a las hinchadas de los protagonistas del llamado “clásico de clásicos”, y encima garantizarles seguridad a ellos y a los ciudadanos madrileños. Y sin que nadie le pueda asegurar que vaya a haber partido, dado el interminable estira y afloja en que están enfrascados sus presuntos huéspedes argentinos.