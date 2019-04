Barbosa tacha de traidores a Armenta y a Díaz Durán por impulsar una campaña negra en su contra

Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena-PT-PVEM), tachó de “traidores” y “resentidos” al senador de Morena Alejandro Armenta Mier y al consejero nacional de ese partido de izquierda Alejandro Rojas Díaz Durán, por impulsar una “guerra sucia” en su contra.

“No van a hacer nada porque estoy limpio y mientras reciba el apoyo de ustedes me sentiré del lado de la gente, del lado de Puebla y del lado de dios”, expresó el abanderado en un mitin en Coronango, minutos después de que Rojas Díaz Durán informó en redes sociales que denunció penalmente a Barbosa.

En tanto, Alejandro Armenta tiene impugnada la candidatura a gobernador de Juntos Haremos Historia en Puebla ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Acusa a sus detractores de hacer campaña para el PAN

En el décimo día de la campaña por la gubernatura, Miguel Barbosa aprovechó un acto de campaña en un municipio próximo a Puebla capital para acusar que ha sido objeto de una campaña de difamación permanente desde que compitió por primera vez por el Poder Ejecutivo local en 2018, año en el que se enfrentó a Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas.

Aseveró que los ataques no han cesado desde entonces, pues en el presente proceso comicial los retomaron dos compañeros suyos de partido para favorecer a Acción Nacional.

“Ahora me la hacen los mismos resentidos de Morena, me la hace una persona que ni conozco, gente del Senado, un tal Alejandro Rojas Díaz Durán que es cómplice de Alejandro Armenta, ellos me hacen la guerra sucia y los denuncio ante ustedes como traidores”, fustigó.

Aunque Alejandro Rojas es suplente del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, y Armenta ha reconocido a este último como jefe político, Barbosa evitó mencionar al líder parlamentario, cercano al presidente del país Andrés Manuel López Obrador.

En twitter, Miguel Barbosa calificó de “falsas” las acusaciones que Alejandro Rojas realizó en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde le imputó los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, compra fraudulenta inmobiliaria y enriquecimiento ilícito inexplicable.

“No estás solo”, gritan simpatizantes de Barbosa en mitin

Los asistentes al mitin de Coronango arroparon al candidato de Juntos Haremos Historia en Puebla, tras la denuncia pública que realizó en su discurso contra Alejandro Rojas y Armenta Mier.

Animados por el maestro de ceremonia, los simpatizantes gritaron en repetidas ocasiones “no estás solo” hasta que Barbosa tomó nuevamente la palabra para ratificar su compromiso de “quitar al poder la fatuidad, la fantochería y la ostentación”.

Asimismo, dijo que de ganar los comicios del 2 de junio próximo su labor como gobernante estaría orientada a garantizar que la vida democrática de Puebla “no dependa del liderazgo de un hombre”, sino de la “solidez de las instituciones”.