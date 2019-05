Barbosa apuesta por reconstituir la Secretaría de Cultura y nombrar al titular tras un debate público

Con el compromiso de reconstituir la Secretaría de Cultura y que su titular, sea hombre o mujer, resulte de la consulta, misma que también impactará en la creación de políticas públicas estatales de la materia, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, se reunió con artistas, promotores, gestores y hasta ex funcionarios públicos del área.

Pasado el mediodía del sábado 11 de mayo, el político de izquierda hizo en el barrio del Artista la que hasta ahora ha sido la primera reunión con integrantes de este sector que, en los últimos ocho años -los de la administración morenovallista- fue desatendido en su presupuesto, vivió la cancelación de espacios físicos y de promoción, y vio como los recursos se destinaban a proyectos banales y de gran inversión que abonaron en la deuda pública.

Tras escuchar a un puñado de personajes de la cultura, Barbosa Huerta señaló que en Puebla se fueron creando condiciones para ver la cultura como “un aspecto del turismo”. Por tanto, dijo que su principal compromiso es reconstituir la secretaría del ramo, la misma que hace ocho años fue cancelada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas (Puebla, 1968- 2018). De igual forma, dijo que el designar a su titular será resultado “del diálogo con las mujeres y los hombres de la cultura poblana”.

Miguel Barbosa apuntó que un paso importante será la revisión del Museo Internacional Barroco, una “obra faraónica, inútil, vergonzosa”, que significa una carga fiscal para el estado. “Quien haya cometido abuso en su construcción, en sus formas de participación pública privada, en la deuda que contiene, se va a aplicar la ley”.

En otro momento, dijo que “la derecha” nunca ha sido culta y por ende nunca le ha interesado la cultura. Al decir que también ha sido frívola, una voz lo interrumpió en su arenga: la de la actriz Mónica Tovar, quien le increpó: “¡erradícala entonces, erradica las malas prácticas que políticas públicas morenovallistas porque se corren rumores muy fuertes, pero bastante fuertes, que va a regresar Anel Nochebuena!”. Minutos después, el abanderado de Morena, PT y PVEM dijo que no conocía “a esa señora”, la misma que hace unos meses renunció a la subsecretaria de Cultura tras la presión de colectivos como el Hermanos Serdán, por los yerros al ser directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP). “Yo no conozco a esa señora que menciona, ni creo que alguien pueda suponer que yo tengo vinculaciones con el morenovallismo porque yo fui el que me enfrenté a Moreno Valle y lo derroté”.

El morenista afirmó que él no es de derecha, ni de élite, ni de círculo de poder, ni de privilegio, por lo que hará de la cultura “toda una política pública” y que esta se discutirá, para quitar “ese oprobioso tiempo de la derecha gobernando y que todavía a través de la cultura de la hipocresía, piensa que puede llegar a dirigir a nuestro estado”. En ese sentido, Miguel Barbosa dijo que “comprometerá” a la presidente municipal también emanada de Morena, Claudia Rivera, para que se pueda “limpiar” al mercado La Victoria y hacerlo “el sitio cultural más importante del Centro Histórico”.

De igual forma, dijo que en respuesta a los pocos teatros que existen en la ciudad, una opción es hacer teatro al aire libre y popular, ocupando incluso casonas que podrían recuperarse para la disciplina. También, propuso que habrá cultura en los 217 municipios y no sólo en la capital. “Nunca la cultura tiene que ser fifí”, pues estimó que la cultura es popular y tiene que reflejar los valores, los sentimientos, el espíritu y alma de la nación.

Refirió además que Casa Puebla, sede de los gobernadores y su familia, se convertirá en un centro cultural de los pueblos originarios y de sus lenguas. “Nunca más la frivolidad en el ejercicio del poder, nunca más la fatuidad, nunca más una rueda de la fortuna dedicada al amor. No: realidad, gobierno equilibrado, gobierno de todos, para todos, al alcance de todos”.

Glockner: la cultura no es adorno, pero el turismo y la política le han dado ese rostro

Un grupo variopinto de artistas, gestores, promotores y hasta ex funcionarios públicos, como el último secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla, se reunieron Miguel Barbosa Huerta, para exponer una serie de peticiones a la par de evidenciar el estado de la cultura en Puebla. El anfitrión fue Aurelio Leonor, el presidente del barrio del Artista fue afín a los gobiernos morenovallistas. Al acto, acudieron la fotógrafa Ángela Arziniaga, el actor Julio Julián, los escritores Ricardo Cartas y Óscar Alarcón, el cirquero Roberto Mendiola, el ex director de Culturas Populares Roberto Quintero, la actriz Mónica Tovar, el ex titular de museos Oscar Alejo, la ex titular del IMACP Dalia Monroy y el actual director Miguel Ángel Andrade.

Durante casi dos horas, el abanderado de Morena, PT y PVEM escuchó las propuestas del artista plástico Arturo Elizondo, al antropólogo Julio Glockner, la bailarina y coreógrafa Lourdes Roth, la actriz Regina Torné, el coleccionista Javier Gómez Marín, y el propio Aurelio Leonor.

En su turno, el antropólogo Julio Glockner señaló que en la cultura hay dos tendencias: la conservación y la transformación, es decir, la tradición y la modernidad. Dijo que su tensión ha generado problemas, simulaciones y fraudes culturales que hay que examinar, pues se han convertido en espectáculo, degradando y desvirtuando la cultura, y con ello desdibujando la identidad y deteriorando el tejido social.

Llamó a hacer un diagnóstico en el estado para revitalizar las casas de cultura y se conviertan en centros de promoción cultural. Asimismo, dijo que es necesario despertar el interés por lo local, por el conocimiento, lo estético y lo sano. “La cultura no es un adorno, un apéndice al que se recurre para entretener o ser el complemento folclórico de otros eventos. El turismo y la política nos han entregado ese rostro. Hago mía la demanda de crear una Secretaría de Cultura separada de la de Turismo. El ser andrógino no dio buenos resultados, al estar sometido a criterios mercantilistas.

“Si se quiere corregir este rumbo que conduce a la confusión, el engaño y la desorientación cultural, se debe procurar que las políticas culturales estén en mano de sus protagonistas, de sus creadores de todo tipo… Le propongo que, de llegar a gobernar, se organicen mesas de trabajo para analizar a detalle la situación actual de la cultura y diseñar políticas que estimulen la tradición colectiva y la innovación cultural”, mencionó el investigador.

Fue quizá el coleccionista Javier Gómez Marín quien habló con mayor elocuencia sobre la realidad cultural; entre otras cosas, dijo que los artistas “no saben ni a donde van ni en donde están parados”. Al abordar el tema de la inversión que en años recientes se hizo al sector y a sus creadores, expuso que se hizo pagando a los externos, a la par de traer “exposiciones carísimas” como la de Tutankamon –gestionada por el gobierno municipal de Luis Banck-, así como de actos “de cultura masiva de medios de comunicación disfrazada de alta cultura” gastando altos presupuestos” a través de “dudosos contratos”. “Espectáculos de artistas televisivos no son cultura. Solo son eso: espectáculos que nadie pudo diferenciar de las otras administraciones”.

Destacó que en los últimos dos gobiernos estatales –de Rafael Moreno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad-, se abandonaron a los museos y solo se dio presupuesto a la “obra faraónica del Museo Internacional Barroco, un museo sin colecciones, sin acervo, en donde últimamente se exponen obras de baja calidad”. “En 2018 se presentó la peor exposición del Museo Barroco: una muestra que atiborró sin curaduría y sin museografía a lo peor de los artistas poblanos. Una exposición de vergüenza para los visitantes”, estimó. En ese sentido, puntualizó que los museos en Puebla no tienen exposiciones ni cuentan con catálogos editados, lo que los pone en “el limbo” pues necesitan vida, ser accesibles y tener oferta con museografía y curaduría digna.

El coleccionista fue el que señaló que era necesario rescatar el mercado La Victoria, ya que actualmente está convertido “en un tianguis de papas fritas productos chinos y generador de grandes ingresos en rentas para franquicias como Suburbia y Vips”. Entre aplausos, puntualizó que era necesario, por tanto, revisar el “comodato dado en lo oscurito” para acabar con este “tianguis de mal gusto”.

Mencionó que era importante también apoyar a artesanos, pues en el morenovallismo “se les quiso enseñar” a hacer su obra, pues al parecer “se les olvidó que llevan siglos siendo maestros diseñadores y coloristas”. Llamó a crear redes de distribución y venta, sin intermediarios, para que reciban un justo pago por su trabajo. El coleccionista habló de rescatar la gastronomía, estudiar y proteger al maíz nativo, a la par de impulsar el mezcal poblano y del pulque, pues Puebla es cuna de esta bebida como consta en el Mural de los Bebedores del sitio de Cholula.