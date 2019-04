Barbosa promete en Tehuacán no ser un político fifí; ofrece detonar la región para que sea la segunda del estado

Tehuacán. Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, sostuvo en esta ciudad que no será un candidato fifí, al tiempo de aseverar que le preocupa la falta de actividad de parte de sus contendientes, quienes no han realizado ningún acto que se asemeje a los 24 eventos masivos que él lleva y los más de 70 de campaña

En esta región de la que es oriundo, prometió detonar la zona para que realmente sea la segunda de mayor importancia en el estado, después de la que corresponde a la metropolitana de Puebla capital, para lo cual aseguró que hará lo necesario a fin de detonar el campo y lograr que la justicia social sea una realidad para todas las comunidades del Valle y la Sierra Negra.

Ante cientos de seguidores que se concentraron en el zócalo de Tehuacán, el candidato resaltó que esta zona tiene importancia especial para su proyecto de gobierno porque “yo si puedo decirles que sueño como sueñan ustedes, aspiro a lo que aspiran ustedes, sufro por lo que sufren ustedes”.

Barbosa Huerta expuso que sabe muy bien lo que se tiene que hacer para reactivar toda la región eminentemente agrícola, a fin de que se convierta en un centro de producción del campo estatal y regional, para lo cual pidió a la población la confianza a través del sufragio el próximo 2 de junio.

Para Luis Miguel Barbosa es necesario devolverle a la política la dignidad, hacer que los políticos cuando tengan un cargo público lo desempeñen con limpieza por lo cual adelantó que si llega al gobierno estatal hará que la política sirva porque se limpiará la vida pública de Puebla quitando la frivolidad, fatuidad, fantochería y ostentación al poder.

Dijo querer encabezar un gobierno en el que la vida democrática esté garantizada, porque al poder hay que exigirle que se someta a la ley, para terminar de una vez por todas con el empoderamiento sin sentido de los gobernantes.

El abanderado de Juntos Haremos Historia indicó que su objetivo como gobernador es convertirse en un mandatario que escuche, accesible, serio, que respete, “yo no seré un gobernador fifí, yo no seré alguien que se deslumbre con un poder, yo no formo parte de la clase política poblana”.

Habrá, garantizó, mejoramiento de caminos en la Sierra Negra, impulso al desarrollo económico, para lo cual adelantó que si gana la elección lo primero que hará es una reunión con los presidentes municipales de la región para marcar las prioridades a atender “porque no habían existido las condiciones para que tuvieran Tehuacán y su región un gobernador”.

Previo al mensaje del candidato hizo uso de la palabra el presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, quien describió a Barbosa Huerta como una persona íntegra, transparente, que ha luchado toda su vida contra la mafia del poder, un luchador social a quien incluso se refirió como “mi padre político, Miguel Barbosa Huerta, próximo gobernador del estado de Puebla”.

Por su parte Gabriel Biestro, diputado local de Morena, señaló que con Miguel Barbosa Puebla entrará en la cuarta transformación, porque es el único que no ha dejado de trabajar ni luchar por la democracia en Puebla por cual previó que la entidad vivirá un gran época, un gran momento histórico.

Biestro habló después con los medios de comunicación, donde pidió que se aplique una sanción ejemplar por parte de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, en contra de Alejandro Armenta Mier, senador de ese instituto político, por participar en un complot para afectar tanto al candidato a la gubernatura como al propio instituto político del que forma parte.

La solicitud de sanción, añadió, es para evitar que se siente un precedente de esas acciones por lo que insistió en que se actúe con total rigor por parte de la comisión, instancia a la cual le expresó toda su confianza para proceder contra Armenta Mier.