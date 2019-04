Ofrece Miguel Barbosa construcción de penales en 22 distritos judiciales

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció la construcción de penales en los 22 distritos judiciales del estado, debido a que las instalaciones actuales de los centros de reinserción social son casas viejas que no cumplen con los requerimientos del sistema penal acusatorio.

Asimismo, denunció que Puebla enfrenta rezagos en capacitación de policías, agentes del ministerio público, peritos, jueces y magistrados, debido a que los gobiernos estatales anteriores se “embolsaron” el dinero que la Federación les entregó para ese propósito.

El candidato de Morena, el PT y el PVEM abordó el tema en gira por el municipio de Tlachichuca, que se localiza en la zona centro-este de la entidad, durante su tercer día de campaña.

Entrevistado al concluir un acto masivo, Barbosa señaló que se requiere la construcción de penales en los distritos judiciales de Acatlán, Atlixco, Alatriste, Chalchicomula, Chiautla, Cholula, Huauchinango, Huejotzingo, Matamoros, Puebla, San Juan de los Llanos,

Tecali de Herrera, Tecamachalco,Tehuacán, Tepeaca, Tepexi, Tetela, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán y Xicotepec de Juárez.

El sistema penitenciario se encuentra rebasado

“No hay un sistema penitenciario que de verdad pueda atender las necesidades de alojamiento y de rehabilitación social para quienes están siendo juzgados o quienes están compurgando una condena”, alertó el abanderado.

Ejemplificó con los penales de Ciudad Serdán, Teziutlán y Tehuacán. “Pregunten ustedes (…) dónde está el reclusorio y se van a encontrar que es una casa vieja (…) necesitamos un nuevo sistema de reclusorios en el estado de Puebla como parte del sistema de seguridad pública”.

De ganar los comicios del 2 de junio próximo, el candidato garantizó que destinará los recursos necesarios a la construcción de la nueva infraestructura, tras un “rediseño del sistema presupuestal (…) sin corrupción”.

Defiende Barbosa sistema penal acusatorio

Luis Miguel Barbosa defendió el sistema penal acusatorio al referir que le toco participar como senador de la República en la legislación secundaria, al tiempo de señalar que las deficiencias del mismo obedecen a actos de corrupción en su implementación.

“Solamente hay que capacitar a nuestros ministerios públicos, a nuestros policías, a nuestros peritos, a nuestros jueces y a nuestros magistrados porque debo decirles que el dinero que la Federación entregó a los estados en épocas de otros gobiernos se los embolsaron y no los destinaron a la capacitación, por eso hoy tenemos tan débiles estas partes.

“Dicen que el sistema penal acusatorio es el sistema de la vuelta giratoria y no lo es, el sistema penal acusatorio es un sistema por el cual México se pondría a la altura de otros países del mundo, ¿o qué quieren?, ¿un sistema inquisitivo? No, debe haber algunas adecuaciones al sistema, pero lo mínimo, no revocar y construir otro sistema penal, eso no va a pasar”, sostuvo.

En el mitin de campaña de Tlachichuca, Miguel Barbosa garantizó que en su gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción, por lo que los funcionarios públicos se regirán por los principios del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar.

Resaltó que el presupuesto de Puebla aplicado sin corrupción “valdrá mucho más”, además de que será un aliado permanente de los gobiernos municipales, para que de la mano de ellos se den resultados.