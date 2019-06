Miguel Barbosa ofrece aplicar la ley contra los abusos del pasado tras recibir constancia de mayoría

Al recibir la constancia de mayoría como gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta ofreció reconciliar a Puebla y aplicar la ley ante las irregularidades cometidas por administraciones anteriores.

“La reconciliación es la aplicación de la ley, no la exoneración, que no se confundan, la reconciliación no significa el olvido de todo porque la gente quiere saber la verdad y que se aplique la ley”, enfatizó ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Barbosa, quien ganó la elección con el respaldo de Morena-PT-PVEM y el 45 por ciento de los votos, agregó que otra de sus tareas al frente del Poder Ejecutivo local será fortalecer a las instituciones, para que la vida pública no dependa de la “voluntad graciosa” de un solo hombre.

Asimismo, agradeció a las fuerzas políticas adversarias del PAN y el PRI que no impugnaran los comicios del 2 de junio, porque eso abonó a la civilidad política del estado, tras dos años de confrontación por el Poder Ejecutivo local.

Asimismo, garantizó que no se meterá en la vida interna de los partidos y respetará la diferencia de opiniones.