Golpeteo de Armenta no daña a Barbosa; se mantiene como el favorito de la elección: Mas Data

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena-PT-PVEM), Luis Miguel Barbosa Huerta, sacó una ventaja de tres a uno sobre su adversario del PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez, en la última encuesta realizada por la firma Mas Data.

El estudio se realizó del 12 al 14 de abril, periodo que coincidió con la última crisis interna de Morena por la disputa que la postulación a Casa Puebla que mantiene el ex precandidato Alejandro Armenta Mier.

Ante la pregunta “por cuál partido o candidato votaría usted para gobernador del estado de Puebla”, 35.2 por ciento manifestó que Miguel Barbosa y 11.4 por ciento Enrique Cárdenas.

En tanto, Alberto Jiménez Merino, postulante del PRI, se llevó 6.7 por ciento de las menciones.

La encuesta se aplicó en zonas urbanas y rurales de Puebla a mil 200 ciudadanos que tenían a la mano credencial de elector, con un margen de error de +/- 2.9 por ciento y un nivel de confianza estadística de 95 por ciento.

Del total de participantes, 25 por ciento expresó que todavía no tiene definido su voto, 12.3 por ciento que no se presentará a las urnas en los comicios del 2 de junio, 8.8 no contestó y 0.7 por ciento dio un tipo de respuesta que se encasilló en “otro”.