Aunque quiere que me muera lo invito a mi campaña, responde Barbosa a Armenta

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena-PT-PVEM), Luis Miguel Barbosa Huerta, invitó al senador Alejandro Armenta Mier a sumarse a su campaña, tras el audio escándalo en el que se escucha al legislador de Morena tramar un complot en su contra.

“A pesar de que quiere que me muera, yo le extiendo la mano y le deseo larga vida a Alejandro Armenta, a mí que me deje vivir el tiempo durante el cual seré gobernador”, manifestó Barbosa en conferencia de medios durante una gira por el municipio de Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

De paso, descartó que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se encuentre involucrado en la confabulación en su contra, por lo que consideró que a Armenta “se le fue la lengua” al mencionarlo en el audio escándalo.

“A veces la lengua no tiene hueso y decimos cosas que nos son ciertas, creo que Alejandro Armenta se le fue la lengua por donde no iba y acusó a Ricardo Monreal, porque estoy seguro que (el líder parlamentario) no se encuentra involucrado en ninguna confabulación contra mí”, consideró.

El audio escándalo de Armenta es la grabación de una conversación privada que el senador sostuvo con la ex diputada federal del PAN Violeta Lagunes Viveros y el director General del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, Edgar Moranchel Carrero, que hizo pública este último la mañana de ayer.

“En el peor de los casos, que Barbosa fuera gobernador, se va a morir (…) no va a aguantar”, se escucha decir a Violeta Lagunes en el audio, postura que secunda Alejandro Armenta en otra parte de la grabación, en alusión a supuestos problemas de salud que achacan al abanderado de Morena, el PT y el PVEM.

“Yo no me voy a morir”, contestó Miguel Barbosa este viernes, en el sexto día de su campaña por la gubernatura, al tiempo de atribuir la oposición de Armenta a su proyecto a que el senador “no ha sabido acomodarse” tras perder la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno del estado.

Aunque los voceros de Miguel Barbosa pidieron la noche del jueves la expulsión de Armenta como militante y senador de Morena, el candidato a gobernador aseguró que el partido fundado por el presidente del país Andrés Manuel López Obrador necesita al legislador dentro de sus filas.