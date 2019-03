Ayuntamiento espera conocer las reglas de operación de la Guardia Nacional para unir esfuerzos: Felipe Patjane

Tehuacán. Luego de que ya se aprobó por parte de diputados federales y senadores la Guardia Nacional con mando civil, el presidente municipal de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez, señaló que está en espera de conocer cuáles serán las reglas de operación de ese nuevo método de seguridad pública a fin de que se puedan involucrar de forma más específica como ayuntamiento.

El munícipe recordó que desde inicio de año llegaron al municipio elementos de la Guardia Nacional, dentro de los cuales vienen policías federales y de la Gendarmería, quienes realizan recorridos por diversas zonas de la ciudad y las juntas auxiliares con el fin de coadyuvar en la vigilancia.

Indicó que los integrantes de la Guardia Nacional, por el momento traen sus propias estrategias, además definen sus acciones de acuerdo a una agenda que tienen para la zona, lo cual no indica que no exista coordinación con la Policía Municipal, pues “hemos hechos operativos de disuasión entre otras cosas que no se pueden mencionar”.

Felipe Patjane resaltó que el resto de los presidentes municipales están igualmente en espera de conocer las reglas de operación de la Guardia Nacional, para saber claramente cuál será en ese sentido la labor de los ayuntamientos y sus policías municipales, mientras tanto algunos de ellos también tienen coordinación para apoyarse en caso de que resulte necesario.

Aclaró que el trabajo que se lleva a cabo por parte de la Guardia Nacional es de gran importancia para el municipio, al mismo tiempo aseveró que hay un nivel de coordinación entre los mandos ya que constantemente se reúnen tanto los mandos de la Policía Municipal como los de la Estatal y la Federal para analizar la situación.

Son alrededor de 200 elementos, por turno, los que recorren Tehuacán, como parte de la Guardia Nacional, mismos que sumados a los de la Policía Estatal y la Policía Municipal, hacen un aproximado de 600, detalló Patjane Martínez, quien manifestó que con ese número de uniformados ya es posible cumplir con la labor de seguridad que necesita el municipio.

Para el presidente la presencia de los elementos federales fue bien recibido por parte de los ciudadanos quienes manifiestan su congratulación por ese apoyo porque con ello se logra percibir un ambiente de mayor tranquilidad, motivo por el cual enfatizó que en cuanto se tengan ya las reglas de operación la comuna no dudará en cumplir con la parte que le corresponda.