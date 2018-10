Autoridades no pueden dejar de tener la opción de uso de la fuerza pública: Coparmex

El presidente en Puebla de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Treviño Núñez, indicó que con la desaparición de la “Ley Bala”, las autoridades quedan desprotegidas.

Aunque dijo que no es necesaria esta ley, consideró que los legisladores locales deben tomar decisiones que no dejen sin soporte el actuar de las autoridades.

Fernando Treviño se ha mostrado crítico del actuar de los legisladores de Morena y en esta ocasión les pidió que sus decisiones sean tomadas como legisladores en funciones y dejar atrás la etapa de candidatos.

“El caso claro es el tema de Ley Bala me parece que dejar también sin el instrumento de la fuerza a la autoridad en estos momentos es muy complicado y es muy peligroso. No es necesaria como tal la ley Bala, me parece que hay muchas cosas que se pueden modificar, pero siempre, en cualquier estado el uso de la fuerza pública como el último remedio por parte de la autoridad, es necesario y no puedes dejar de tenerlo”.