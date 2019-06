Ante seguidores del nuevo gobierno mexicano y oportunistas críticos del campo empresarial y político neoliberal, estalló otra de las sorpresas del momento: la “austeridad republicana” predicada desde la presidencia muestra los daños creados a la población y a los trabajadores que atienden los institutos de salud pública, así como a los miles de trabajadores despedidos del sector gobierno y personas registradas en los programas sociales anteriores y actuales. Los señalamientos acusaron al secretario de Hacienda y a funcionarios de esa dependencia. Las justificaciones del presidente de la república y de su equipo, y los cambios de en el IMSS, en la Semarnat, en Aduanas y otros cargos no evitaron el cuestionamiento de fondo ¿Austeridad a favor de quién?

Andrés Manuel López Obrador reitera que el fondo de los males del país es la corrupción. Su larga campaña electoral y sus proclamas como presidente incluyen advertencias y amenazas contra la mafia del poder y contra los corruptos, pero se ha ido atemperando ofreciendo borrón y cuenta nueva, sin dejar de acusar al pasado régimen, ofrecer perdones selectivos, y en adelante barrer, él dice que “desde arriba”, la corrupción en los aparatos de Estado y sus empresas. Ha atraído simpatías o reconocimientos por las acciones contra el huachicol, por sus denuncias a la prensa chayotera, por su compromiso personal de no condonar impuestos y la lucha contra la corrupción de administraciones anteriores en Pemex y en la compra de medicamentos.

Sin embargo, con el pretexto de enfrentar la corrupción, ha hecho correr una estrategia tan antigua y tan neoliberal como la austeridad presupuestal de los Estados que dictaron como línea de conducta el Banco Mundial, BM, el Fondo Monetario Internacional (FMI, y otros organismos del capitalismo global para ajustar las economías en beneficio del capital financiero y las inversiones transnacionales.

La austeridad capitalista neoliberal es una ideología que encubre que el gasto público en la mayoría de las economías capitalistas no se utiliza para satisfacer las necesidades de las personas mediante asistencia sanitaria, educación y pensiones. Gran parte se dedica a las necesidades de las grandes empresas: gasto de defensa y seguridad; subvenciones y créditos a las empresas; reducciones de impuestos empresariales (mientras que se aumentan los impuestos directos a los hogares); construcción de carreteras y mega infraestructura y otros subsidios a megaproyectos. Así que cuando se hace necesaria la ‘austeridad’, los recortes en el gasto público afectan a los servicios públicos (y los puestos de trabajo), las prestaciones sociales, etc. – ya que estos son “costos innecesarios’’ para el sector capitalista. Mantener un sector público pequeño y reducir la intervención gubernamental al mínimo es la ideología del capital que promueve un Estado “adelgazado”.

Pero esto tiene una razón económica: una estrategia para relanzar las ganancias de las grandes empresas. Veamos por ejemplo la visita del 28 de mayo de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien marca sus coincidencias con AMLO y su política de austeridad.

En el mensaje a los legisladores, Lagarde subrayó que la corrupción y el crimen organizado no apoyan el crecimiento sustentable y son un problema toral, pero éstas “no son las únicas preocupaciones del crecimiento: la informalidad del mercado laboral no lleva al crecimiento (porque no paga impuestos y sale del circuito financiero) y generalmente daña a la mujer; la competencia ilegal (se refiere a la piratería y empresas que venden productos patentados por las empresas gigantes) no lleva a crecimiento y disminuye la productividad. El acceso inadecuado a aspectos financieros y a Internet de banda ancha, si no funcionan produce restricciones (que las compra y ventas sean por la vía bancaria).

“México siempre ha sobresalido, en aspectos fundamentales, políticas e instituciones… y esto es una política fiscal prudente (no impuestos a las altas ganancias), solidez e independencia (pagar la deuda y sus intereses), asegurando que la inflación se mantenga baja (frente a altas tasas de interés qe engordan a los bancos).”

“En décadas recientes hemos visto el crecimiento que sería necesario para poder luchar y ganarle a la pobreza y cómo todos estamos cien por ciento conscientes y, nosotros en el FMI, que la corrupción y el crimen organizado no apoyan al crecimiento sustentable.”Las cursivas de El Zenzontle.

Los recortes hacen que la austeridad favorezca las ganancias del gran capital y sus proyectos transnacionales y financieros, y vaya en contra de las resistencias que frenen la acumulación capitalista. Coincidir sin obedecer al FMI, dice AMLO. “El cadáver del neoliberalismo” jode a los de siempre.

Fascismo corporativo y la defensa del trabajo II

Oscar Ochoa

El fascismo entendido como un régimen totalitario y nacionalista puede adoptar múltiples caras, llegando a negar su propia naturaleza frente a los subordinados que gobierna. Sin embargo, la relación capital-fascismo evidencia en las acciones de gobierno su orientación totalitaria, que en el discurso niega una y otra vez. De esta manera, el fascismo corporativo instrumenta políticas sutiles que en el discurso son progresistas pero que en los hechos eliminan de manera simbólica y física a los opositores. El aparente progreso nacional representa, como siempre, el despojo territorial y empobrecimiento de los pueblos y comunidades que sufren los estragos de estos proyectos nacionales.

Desde la votación unánime, por parte de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión para le entrada en vigor de la Guardia Nacional nos aproximamos a un cierre de la vía política para la transformación verdadera del régimen económico, social y político del país. Los costos de la militarización de la vida pública ya las vivimos con el régimen de Calderón y Peña Nieto; así que nos debemos preparar para la restricción de las libertades civiles, para la represión aún mayor de los movimientos sociales y políticos que se oponen al avance del neoliberalismo con otro nombre, para la represión de los movimientos sociales y políticos que se empeñan en una transformación radical del sistema, y parar la injerencia de los grupos ultraconservadores como la cúpula evangélica y las facciones ultranacionalistas que emergerán de este caldo de cultivo. Militarización y paramilitarización nacional serán la constante de la vida nacional, ya lo estamos viviendo con el asesinato y asedio que sufren los líderes sociales que se oponen a los megaproyectos que impulsan las empresas trasnacionales y nacionales usando gobiernos y grupos de choque.

¿En qué se diferencia este tipo de fascismo del tradicional? En la disolución de un solo jefe. Aun cuando la cabeza del ejecutivo se centra en un alebrije (peje-lagarto-ganso) liberal, lo cierto es que sus presentaciones matutinas diarias se esfuerzan por mostrar una imagen de equipo, un trabajo conjunto. En este sentido el fascismo corporativo (al servicio de las grandes corporaciones y por lo mismo sin rostros públicos) se diferencia de las otras expresiones fascistas contemporáneas como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, con todas las diferencias que les caracterizan.

¿Cómo salir de la vuelta de tuerca neoliberal con discurso progresista que representa la 4T? La respuesta la tienen los pueblos y comunidades en resistencia: organizados. Frente a la incursión del paramilitarismo disfrazado de narco, los pueblos crean mecanismos de autodefensa como las policías o guardias comunitarias; ante la omisión del Estado en condiciones laborales precarias y la voracidad de las grandes empresas, los trabajadores levantan su voz y comienzan a organizar huelgas como en la zona de Matamoros; frente a las consultas amañadas que buscan legitimar el avance de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o la minería que se levanta por todo el territorio, los pueblos se organizan y unen en torno a un objetivo común: la defensa del territorio y empiezan a crear autogobiernos.

Así, se conforman los frentes de pueblos, las coordinadoras regionales, las uniones regionales y los concejos como otras expresiones de defensa territorial y que articulen pueblos, barrios y comunidades frente a los embates de estos proyectos que los mismos pueblos llaman “de muerte” porque eso dejan a su paso. La hora del despertar de los pueblos y sectores oprimidos de la sociedad ha llegado. Y como dice la canción: ¡no tenga miedo, sólo tenga cuidao!

Melike Yasar: “La revolución del Kurdistán es la revolución de las mujeres”

Compartimos fragmentos de la Entrevista a Melike Yasar del Movimiento de Mujeres del Kurdistán. La entrevista fue realizada y publicada por Colombia Informa. La misma fue editada e incluida en el libro Nosotrxs lxs indixs de Hugo Blanco Galdos, el revolucionario peruano. Edición de Pueblos en Camino. México y otras organizaciones solidarias.

-Las mujeres kurdas se han hecho famosas en el mundo por su lucha armada. ¿Qué importancia dan a esta forma de lucha?

-Para nosotros la lucha armada es una parte de la lucha. Es una necesidad defenderse pero solo le damos una importancia del 10%. El mundo está hablando de las mujeres kurdas que están enfrentando al Estado Islámico, al Estado turco y a otros estados, pero la lucha principal, la lucha que tiene el 90% de nuestros esfuerzos, es la lucha por construir una nueva sociedad y transformar su propia mentalidad.

(…)

-Usted dice que no hablan de los problemas de las mujeres, sino que estos son problemas de los hombres. ¿Esto qué quiere decir?

-No existen problemas de las mujeres. Quienes han generado problemas como el patriarcado son los hombres. Por eso no se puede decir que existan problemas de las mujeres. Existe un problema de los hombres, la mentalidad de un hombre. Las mujeres están luchando contra esta mentalidad patriarcal. La mujer es afectada por estos problemas.

-¿Qué define para ustedes la revolución y que buscan construir?

-Para nosotros define la revolución si hoy la mujer kurda puede ser la vanguardia para cambiar esta sociedad feudal y patriarcal. Esto para nosotros define una revolución. La revolución para nosotros no es llegar a un lugar, crear un Estado-Nación. No. Lo más importante es hacer cada día, cada momento revoluciones y eso pasa con la transformación mental.

Melike Yasar forma parte del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, es representante para América Latina e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional del Kurdistán.

