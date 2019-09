Aumento al pasaje, solo si hay mejora en el servicio y vehículos menos contaminantes: Canaco

No debe haber aumento al pasaje en tanto los transportistas no se comprometan a mejorar el servicio y la seguridad dentro de sus unidades, consideró Rafael Herrera Vélez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

El domingo pasado concesionarios dieron a conocer un presunto acuerdo con el gobierno estatal, mediante el cual la nueva tarifa quedaría en 8 pesos con 50 centavos, es decir, un incremento de 41.6 por ciento.

No obstante, la secretaría de Movilidad y Transporte rechazó que ya se haya pactado subir el pasaje, por lo que se mantiene en 6 pesos para la población en general, 4 pesos para personas de la tercera edad y sin costo para personas con discapacidad.

En ese sentido, el dirigente del sector comercio expuso que los ciudadanos merecen un buen servicio, por lo que si este no existe, no hay razón para autorizar un incremento.

Abundó que los transportistas tampoco pueden argumentar que necesitan de más ingreso para solventar los gastos de operación, toda vez que el precio del gas, gasolina y diesel se ha mantenido sin variaciones significativas.

Tampoco se puede justificar que hay encarecimiento sustancial en productos y servicios, ya que la inflación en el país es de 3.16 por ciento, insistió el dirigente empresarial.

“Cuando menos lo que debe prevalecer es el buen servicio público, de modo que si no está amarrada una mejora en la calidad del servicio, no se justificaría por qué tendría que subir y el combustible no ha cambiado de precio”.

Rafael Herrera Vélez insistió que si llega a haber un acuerdo con la administración estatal, en este se debe estipular que los dueños de los vehículos cuenten con dispositivos de alertamiento en caso de atracos, la renovación de las mismas unidades por otras menos contaminantes, así como capacitación para los chóferes, a fin de evitar que se sigan jugando “carreteritas” por las calles de Puebla.

El presidente de Canaco confió en que en el gobierno de Luis Miguel Barbosa sí “meta en cintura” a los concesionarios, puesto que por años los usuarios han escuchado promesas incumplidas de mejoras en el servicio y han padecido los incrementos.

También dijo que en caso de que la tarifa quede en 8.50 pesos, sería totalmente desproporcionado, puesto que al menos en el sector comercio los precios no aumentan más de 10 por ciento al año.

Por su parte, el gobierno estatal advirtió que habrá sanciones para los transportistas que comiencen a cobrar más de 6 pesos, toda vez que solo pueden hacerlo en cuanto las negociaciones concluyan y cinco días después de que la nueva tarifa sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.