Ataques contra Cárdenas demuestran que está por encima de Barbosa: Héctor Larios

Los ataques hacia Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadana, son una muestra de que en preferencia de los electores está por encima de Miguel Barbosa Huerta, sostuvo Héctor Larios Córdoba, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del albiazul.

De visita en Puebla, indicó que hay varias encuestan que favorecen al ex director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, aunque no reveló cuáles ni por cuántos puntos supera al morenista.

Sostuvo, en rueda de prensa, que el abanderado albiazul ganará porque, además, tres de cada 10 ciudadanos no han decidido por quien sufragarán.

“Son diversos los estudios de profundidad que se han realizado sobre el comportamiento electoral en el estado, y en todos se demuestra que nuestro candidato presenta buenos números, pero también que todavía existe 30 por ciento de indecisos, por lo que se espera que el 2 de junio voten por Cárdenas Sánchez”.

Especificó que es en la zona metropolitana de Puebla donde existe mayor afinidad por el abanderado de Acción Nacional, como resultado –dijo– del buen desempeño que tuvo en el debate organizado por el INE.

Sí se ofreció candidatura a Eduardo Rivera

Eduardo Rivera Pérez, ex presidente municipal de Puebla, fue uno de los personajes a los que se les ofreció la candidatura del PAN a la gubernatura del estado, confirmó el secretario general de este partido, Héctor Larios.

Sin embargo, afirmó que la versión que ha dado a conocer el ex munícipe respecto a que no se cumplieron las condiciones que puso para contender en la elección local, no es la verdadera.

“A muchos de ellos les planteamos la posibilidad de la candidatura, uno de ellos fue él, pero no es momento de hablar de eso, con gusto después de la elección vengo y les platico la historia completa. Él habla de tres condiciones que jamás en el encuentro recuerdo que me las haya referido”.

Larios dijo que las declaraciones de Eduardo Rivera no abonan a la unidad del partido, especialmente cuando falta poco más de una semana para que se realicen los comicios.

Por otra parte, acusó que en Puebla no se están transmitiendo lo spots del PAN, concretamente en la televisora de gobierno, situación que se replica en otros estados donde habrá elecciones, por lo que interpusieron una denuncia ante el INE.

Habrá tres cierres de campaña

En Tehuacán, San Pedro Cholula y Tecamachalco se realizarán los cierres de campaña de Cárdenas, con la presencia del líder nacional Marko Cortés en los dos primeros, confirmó la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta.

Afirmó que hay gran nerviosismo de parte de Luis Miguel Barbosa y eso queda constatado con toda la guerra sucia emprendida contra el abanderado del PAN, PRD y MC.