Aspirantes a inspectorías de Amozoc acusan al alcalde de pedirles 300 mil pesos

Aspirantes a encabezar la inspectoría de Mendizábal, perteneciente a Amozoc de Mota, acusaron al presidente de ese municipio, Mario de la Rosa Romero, de pretender robarles 300 mil pesos.

El argumento del alcalde es que esa cantidad se la pide en el Instituto Electoral del Estado (IEE) como depósito para que le presten mamparas, urnas y demás material que se ocupara en la elección de presidentes de juntas auxiliares e inspectorías, por lo que al finalizar los comicios se les devolvería el dinero.

Así lo indicaron en conferencia de prensa los interesados en llegar a la inspectoría de Mendizábal, Verónica Huerta, Paulino Morales Rojas, Juan Pérez Rojas y José Roberto Luna García; integrados en una organización denominada Movimiento por la Democracia en Amozoc (Moda).

Los declarantes sostuvieron que De la Rosa Romero les expresó que no cuenta con presupuesto para llevar a cabo la elección, por lo que se veía orillado a pedir dinero a los contendientes.

“Dice que la administración pasada lo dejó sin dinero, por el hecho de que hubo una situación de enriquecimiento ilícito, por lo cual nos pedía esa cantidad porque dice que no hay dinero en la administración pública”, sostuvo Paulino Morales Rojas.

Sin embargo, los integrantes del movimiento se negaron, por lo que el alcalde de extracción morenista, presuntamente ya designó a Silvina García Flores para la inspectoría de Casa Blanca, y a Ramón López Curiel en Mendizábal.

Asimismo, los integrantes de Moda informaron que los candidatos a presidentes auxiliares sí entregaron recurso al edil, por 60 mil pesos, mientras que el ayuntamiento aportará otra cantidad igual.

Los aspirantes a inspectores añadieron que no es necesario que la elección se lleve a cabo a través de votos depositados en una urna, toda vez que se puede hacer por usos y costumbres, ya que así lo organizaron los últimos dos alcaldes de Amozoc.

Ante esta situación, los interesados en dirigir inspectorías ya presentaron denuncia contra el presidente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en esta entidad, con número 02/2019/ FEPADEP.

En tanto que Paulino Morales Rojas sentenció que de no lograr que el alcalde organice con recursos públicos la elección o acepte que sea por usos y costumbres, cerrarán la federal a Tehuacán, tal como lo hicieron la semana pasada, además de que tomarán la presidencia municipal.

Para los que conforman el Movimiento por la Democracia en Amozoc, Mario de la Rosa Romero debería estar defendiendo y difundiendo los postulados de no mentir, no robar y no traicionar.

El alcalde, en opinión de los contendientes, se está convirtiendo en la “mancha” del gobierno federal, ya que además incluyó en el gobierno municipal a sus familiares.