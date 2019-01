Asesinan a tiros a una mujer en Infonavit El Riego, su hijo presenció el crimen

Tehuacán.- De varios impactos de bala fue asesinada una mujer de aproximadamente 22 años de edad, el crimen se cometió en la vivienda de la víctima ubicada en Infonavit El Riego.

Vecinos escucharon las detonaciones y algunos de ellos se aventuraron a salir, según dijeron se percataron de que del edificio donde habitaban la mujer salió corriendo un sujeto quien de inmediato abordó un vehículo Jetta color negro, en el cual se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Ante esa situación las personas decidieron averiguar lo ocurrido, entraron al departamento de la joven a quien encontraron herida y desangrándose por lo cual llamaron al número de emergencia 911 para pedir el apoyo de una ambulancia.

Sin embargo cuando los paramédicos de hicieron presentes y revisaron a la víctima indicaron que ya no presentaba signos vitales por lo cual procedieron a dar parte de los hechos a las autoridades ministeriales.

La mujer dejó en la orfandad a un menor de entre 1 y 2 años de edad, el pequeño se encontraba al interior de la vivienda cuando su madre fue asesinada, el homicida no lesionó al pequeño probablemente porque no se percató de la presencia del niño.

Según vecinos hace no más de seis meses que la mujer y su pequeño llegaron a habitar esa casa que se encuentra en zona alta del edificio, todo indica que no era la propietaria sino que pagaba renta.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del panteón municipal para realizarle la necropsia de rigor, mientras tanto se está en espera de que sus familiares acudan para realizar el reconocimiento del cuerpo