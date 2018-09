Arte, emancipación y colectividad

Con amor a Guillermina Luna Pacheco (DEP).

Los filósofos no han hecho más que

interpretar de diversos modos el mundo,

pero de lo que se trata es de transformarlo.

Marx, Tesis sobre Feuerbach, 1845

Hago homenaje a una mujer fuerte, trabajadora y amorosa. Nombrarla y amarla me hace fuerte. Escribo sin la barrera del tiempo ni el espacio. Homenaje a la mujer cuyo ejemplo me mostró que la patria/matria se lleva en las entrañas, no se vende y, por ella, se trabaja. No tiene fronteras y, como Bertolt Brecht, se puede portar en un ladrillo dentro del bolsillo y, desde donde una se encuentre, trabajar por el bien común, la solidaridad, el amor y la creatividad. Todo un arte.

Quiero pensar el arte, la acción creativa cotidiana, que es posible tener como referente para la transformación social. Senti–Pienso el arte, desde el dolor, desde el ímpetu, desde la mirada crítica y atenta, desde enunciaciones, afonías y ausencias. Parto de la negatividad, la historia, la crítica y la dialéctica.

El arte crítico y emancipador en sus diversas expresiones, puede ser una herramienta para el cambio social, promover equidad, denunciar injusticias y transgredir paradigmas legitimadores de opresiones y violencias. El arte como expresión para la emancipación es desobediente e incómodo para el poder. Es creación, no violencia y, sin embargo, tiene la capacidad de desmantelar discursos y prácticas de la violencia, fundamentalmente cuando se entreteje con otros campos de la acción social. El arte y la educación permiten invocar la acción artística como componente para conocer y transformar el mundo.

Desde el arte podemos cuestionar cánones preestablecidos que nos constriñen en prácticas sociales injustas. Desde el arte, entramos en un profundo diálogo y confrontación con nosotras mismas, con el mundo, con lo que se nos presenta como dado. Podemos pensarlo, cuestionarlo y transformarlo.

El arte colectivo, emancipador y pedagógico permite sensibilizar, promover la reflexión, desmontar y denunciar la violencia estructural, material y fundamentalmente simbólica pues se mueve en el plano de las significaciones. Potencializa construir una nueva percepción de nosotros y nosotras mismas, es el sentido de lo posible, construyendo una manera distinta de ver, aprehender y movernos en el mundo.

El arte es pretexto para generar nuevas formas de interacción social. Arte emancipador, participativo y de creación colectiva, posibilita trabajo organizado, experiencias de apoyo mutuo y miradas críticas ante opresiones. Denuncia y crea, permite trascender tiempo y espacio, reconocer territorios, cuerpos, historias, dinámicas y ámbitos diversos para la acción colectiva. Espacio fértil de expresiones socioculturales.

El arte emancipador convoca y posibilita la confluencia de prácticas de creación colectiva, combatiendo la fragmentación del tejido social. El proceso mediante el cual se realiza el arte emancipador es fundamental para los aprendizajes y fortalecimiento de procesos comunitarios. Podemos crear sentido de comunidad con el bordado interactivo de creatividades personales.

El arte, emancipación y colectividad: posibilidad para construir espacios de acción social que nos guíen hacia una sociedad justa, digna, libre y amorosa.