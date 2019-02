Armenta exige al gobierno federal se aclare la muerte de la pareja Moreno Valle

El aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, exigió a las autoridades federales se investigue a fondo la muerte de los ex gobernadores Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, porque “los poblanos necesitamos saber la verdad”.

Así lo declaró este miércoles durante una reunión que sostuvo con empresarios textileros del estado, en las instalaciones del Centro Mexicano Libanés, donde estuvo respaldado por Jesús Bojalil, Jesús Martínez y Adriana Tamaríz.

A dos meses del accidente aéreo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dio a conocer que clasificó como reservado por cinco años el audio entre el piloto y la torre de control del Aeropuerto de Huejotzingo, “por afectar a los intereses públicos, la seguridad nacional y generar pérdida de confianza entre los países que participan en la investigación”.

Al respecto, el precandidato Alejandro Armenta se pronunció a favor que el gobierno federal transparente la información.

“Los poblanos necesitamos saber la verdad, porque cualquier ciudadano merece ser enterrado correcta y políticamente bien; que no quede duda sobre lo qué sucedió”, demandó.

Más allá de las fobias y filias políticas, el senador con licencia dijo que sería injusto denostar o no enterrar correctamente a un muerto.

Por esta razón, envió su respeto pleno a la familia de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, tras reprobar “quien pervierte con la muerte de una persona en la política, no merece gobernar”.

El pasado 24 de diciembre, la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle perdieron la vida al caer el helicóptero Agusta en el que viajaban, sin que hasta el momento se conozca el origen del accidente aéreo.

En Puebla la inseguridad llegó al gobierno: “muchos políticos se hicieron delincuentes y muchos delincuentes, políticos”

Durante su intervención al gremio empresarial, Armenta Mier dijo que Puebla vive una triste realidad, un gobierno interino ante la ausencia de la mandataria por su muerte.

“Tenemos que ir a un encuentro de una nueva elección, porque en los últimos dos sexenios hemos tenido cinco gobernadores, lo cual significa para los empresarios desarticulación institucional, inseguridad y anarquismo político”, señaló.

Como ejemplo puso el municipio de Acatzingo, el cual era un lugar tranquilo y que poco a poco el crimen organizado se fue apoderando ante la indiferencia de las autoridades, ineptitud y peor aún ante la complicidad.

“Porque muchos políticos se hicieron delincuentes y muchos delincuentes se hicieron políticos”, afirmó Armenta, quien fue alcalde de esa localidad.

Lamentó que la misma suerte que corre Acatzingo esté pasando en los municipios de Venustiano Carranza, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tepeaca y la ciudad de Puebla.

“Que lamentable que nos estemos acostumbrando a los feminicidios como una cifra estadística; que lamentable y no podemos resignarnos a ver que un hijo de nosotros en una universidad sufre la privación de su vida por la delincuencia”, expuso.

Pide Armenta a textileros ser el candidato de Morena

Ante lo expuesto, Alejandro Armenta refirió que se encuentra en un proceso interno desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y quiere ser candidato a la gubernatura de Puebla, porque no quiere el destino de la inseguridad para nadie.

“Quiero contribuir a que las cosas cambien, a que tengamos paz y seguridad, porque soy poblano como ustedes, y por eso estoy con ustedes”, propuso.

El ex priista dijo que los empresarios no quieren dádivas como tampoco lo quieren los indígenas, las mujeres no quieren ayuda sino respeto a sus derechos.

“Gobernar es muy simple o complejo, no hay que inventar al estado o al gobierno cada seis años; no podemos permitir que un gobierno se desarrolle a corazonadas o construya proyectos para imponer sus complejos o aspiraciones personales”, reclamó.

En ese sentido, Armenta Mier expuso que vivimos en un Estado de derecho, somos parte de la comunidad internacional, y México ha suscrito tratados internacionales en materia de derechos universales.

Por lo tanto, enfatizó que la primera tarea del gobierno será alentar y procurar el derecho a la vida, a través de garantizar la seguridad pública.