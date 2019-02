Para acallar críticas “malintencionadas”, Alejandro Armenta presenta folio electrónico de su filiación a Morena

En alusión a su contrincante Luis Miguel Barbosa, el senador con licencia Alejandro Armenta Mier, precandidato a la gubernatura de Puebla por Morena, presentó este jueves el folio electrónico de su afiliación al partido de izquierda, para desmentir a críticas “malintencionadas”.

Armenta Mier destacó que su afiliación refleja la claridad respecto a lo que su equipo de trabajo ha venido manifestando.

“Queremos eliminar cualquier duda mal intencionada de que si milito o no en Morena, desde 2018 me afilié y tan es así que somos la expresión en esta contienda interna que más se identifica con los fundadores de Morena”, enfatizó.

Durante la rueda de prensa, el precandidato afirmó por enésima ocasión que su postulación no representa a la alianza Primor (Morena-PRI); sin embargo, llamó la atención que a su izquierda estuvo acompañado por Javier Sánchez Galicia, el ex vocero del ex gobernador priista Mario Marín Torres.

“Nosotros somos Morena y estoy muy agradecido con los fundadores porque me han aceptado como una auténtica propuesta del partido”, agradeció.

Alejandro Armenta expuso que quien está afiliado a Morena lo tiene que demostrar con este folio electrónico, donde se oficializa el registro.

Pidió a los representantes de los medios de comunicación que apelando al sentido de la equidad, también pregunten a Nancy de la Sierra y Luis Miguel Barbosa si están afiliados o sólo son “cachirules”.

En cuanto al tema de la participación de Ardelio Vargas, en respaldo a Luis Miguel Barbosa, respondió “paso sin ver”.

En su lugar, dijo que él sí puede presumir en Morena que le acompañe el maestro Abraham Quiroz, Eloisa Vivanco, Armando Etcheverri y Edgar Garmendia, los fundadores del partido de izquierda en el estado.

De Ardelio Vargas, dijo en relación a Barbosa, “cada quién sabrá si le suma o le resta”.

En Morena, aseveró, se está en contra de la corrupción y los cacicazgos, por lo tanto tendrán que explicar sus motivos, acuerdos, pactos e intereses de las alianzas.

Al final, el precandidato de Morena dejó en claro que no hay ninguna averiguación abierta en su contra por peculado.

“Ya no es tema, hay otros que son auténticamente más importantes”, minimizó.