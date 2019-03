Armenta cierra campaña en el zócalo de Puebla; dice que es el único que representa la base e ideología de Morena

El precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, cerró este domingo sus actividades ante unas 3 mil personas, para comprometerse a gobernar con justicia, frenar la inseguridad e impulsar la Cuarta Transformación en el estado, si resulta el candidato ganador de la encuesta.

En resumen, Armenta dijo que es el único de los tres aspirantes que abandera la ideología y cuenta con el respaldo de la base del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Entre los asistentes destacó la participación de la senadora de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, los diputados Miguel Trujillo de Ita, Valentín Medel, Raymundo Atanasio, así como la consejera nacional Eloisa Vivanco, madre de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera; y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Edgar Garmendia.

Edgar Garmendia abrió el discurso y expuso que se acabó el régimen que llevó a Puebla al hartazgo social, la pobreza y la inseguridad.

“Hoy en Puebla se presenta la oportunidad y la obligación de sacar adelante y generar un mejor estado; fuera de clase política que quiere decidir sobre el pueblo”, enfatizó.

Dijo que el estado necesita un hombre comprometido, de trabajo, sensible, que escuche y de soluciones. A su juicio, ese hombre es Alejandro Armenta.

Mientas que el diputado Miguel Trujillo refirió que Armenta va a cavar con la represión en el estado de Puebla.

“A un servidor le quisieron poner un freno por apoyar a Alejandro Armenta, al igual que a los alcaldes. No vamos a permitir que desde la Secretaría General de Gobierno nos presionen, nos amenacen si no vamos con ellos”, acusó el legislador emanado del Partido Encuentro Social (PES).

En tanto, la diputada federal Inés Para advirtió que en Morena no se permitirán infiltrados y oportunistas.

“En Morena se ha infiltrado gente con vicios, Miguel Barbosa viene hacer de Morena lo que hizo del PRD, como fundadora de Morena y de base que luché contra la corrupción y con esos vicios, tenemos que defendernos”, declaró.

También convocó a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polensky, a conducirse de manera imparcial y a transparentar las encuestas, pues no se permitirán imposiciones.

Minutos antes de que arribara el precandidato al templete que se instaló frente a la fuente de San Miguel, un indígena realizó una ceremonia y entregó el bastón de mando a Armenta, como depositario de las tradiciones, costumbres y lenguas del estado, “que nos ayude a defender la madre tierra, el agua, el aire y el fuego”.

En su intervención, Alejandro Armenta afirmó que de llegar al gobierno administrará con justicia, frenará la inseguridad e impulsará la Cuarta Transformación en la entidad.

Sin embargo, lanzó una crítica a su principal adversario, Luis Miguel Barbosa, a quien advirtió que s Morena están llegando infiltrados.

Lo anterior, debido a que en este fin de semana el priista Javier López Zavala se sumó al proyecto político de Barbosa, así como el ex secretario de Seguridad Pública y director nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado.

“Nosotros no estamos desesperados, a nosotros no nos inquieta, como a ellos en su desesperación, contratar liderazgos; los diputados de Morena han sido reprimidos por la mafia del poder; que no se acostumbren porque vamos a ganar la encuesta y vamos a sacudir a la mafia del poder”, advirtió.

Armenta Mier aseguró que cuenta con la capacidad física y las manos limpias para gobernar.

Al final, el senador con licencia refirió a “esos que acaban de contratar en la campaña”, en alusión a Javier López Zavala y Ardelio Vargas, que les compren una matraca “porque nosotros vamos a ganar y no les vamos a permitir que salgan con sus maletas de dinero ni que saqueen el estado”.

“Les vamos a exigir cuentas porque solo llegaron al poder a saquear al pueblo, son la herencia de ese morenovallismo que no queremos en Puebla”, concluyó.