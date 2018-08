Continuaré con la impugnación hasta que se anule la elección de gobernador: Miguel Barbosa

Luis Migue Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, aclaró que continuará con la impugnación contra Martha Érika Alonso Hidalgo hasta que los tribunales anulen la constancia de mayoría que le entregó el Instituto Electoral del Estado (IEE) y ordenen un nuevo proceso comicial.

En ese contexto, poblanos avecindados en Nueva York manifestaron su apoyo a Barbosa en una protesta pública y respaldaron la lucha jurídica que encabeza por la anulación de la elección del 1 de julio pasado.

El candidato del frente integrado por los partidos Morena, PT y PES difundió un video en el que manifestó su confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual revisará en última instancia la impugnación contra la esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas.

“Estoy convencido de que la Sala Superior del TEPJF nos va a dar la razón anulando la elección, eso será ahí por el mes de octubre y principios de noviembre, son los plazos de la autoridad y habrá una nueva elección en enero o febrero”, garantizó.

Denuncia información malintencionada y tendenciosa

Miguel Barbosa acusó que en últimos días se ha difundido información “malintencionada y tendenciosa” que pretende hacer creer a los ciudadanos que renunciará a la batalla jurídica contra la militante del PAN y abanderada de la coalición Por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC-CPP-PSI).

“De verdad, créanme que no vamos nosotros a ceder ni un ápice, no vamos a negociar nada, no vamos a hacer nada a espaldas de la gente, voy a terminar esto que empecé”, manifestó el político de izquierda.

Aseguró que de convocarse una elección extraordinaria será gobernador de Puebla, debido a que el Congreso de Puebla, con mayoría de Morena a partir del 15 de septiembre, nombraría a un mandatario local interino “y habrá otras condiciones” para la nueva elección.

Acusan a RMV de usar sicarios el 1 de julio

La protesta en Nueva York a favor de Barbosa se llevó a cabo el domingo pasado con la asistencia de cientos de personas en el barrio Corona, ubicado en el distrito de Queens, donde denunciaron la injerencia de Moreno Valle en la jornada electoral a través de “sicarios” que generaron violencia.

“El día de las elecciones hubo más de 15 personas que perdieron la vida en manos de sicarios del Góber Bala, aterrorizando a las personas de distintas zonas del estado de Puebla”, relató uno de los voceros de la protesta.

Mientras cuatro personas más sostenían carteles con las leyendas “Gobernador Miguel Barbosa” y “No al fraude electoral en México”, el vocero demandó la organización de una nueva elección “limpia” y sin violencia.